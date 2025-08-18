Müzik dünyasının acı kaybı.... Banu Kırbağ hayatını kaybetti

Haberin Devamı

'Ölsem de Bir Kalsam da Bir', 'Unutulur' şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında vefat etti.

Acı haberi duyuran Demirağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın"

Sanatçının kaybı, birçok meslektaşı ve hayranını üzüntüye boğdu.

Nilüfer Yumlu yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere... Allahtan rahmet geride kalan yakınlarına sabır dilerim.' ifadelerini kullandı.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Banu Kırbağ, müzik kariyerine 1969 yılında okul orkestrasında amatör olarak solistlik yaparak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda eğitim aldıktan sonra, profesyonel müzik hayatına adım attı.

1972 yılında, kardeşi ile birlikte kurduğu grupta 4 adet 45’lik ve 1 albüm çıkardıktan sonra solo kariyerine yöneldi. 1978, onun için önemli bir yıl oldu; “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” adlı eserleriyle büyük başarılar elde etti.

Çağdaş Dershane’de müzik eğitimi aldıktan sonra, Sovyet-Türk Kültür Etkinlikleri kapsamında yurtdışında konserler verdi. Bir müzikalde rol alarak farklı bir sahne deneyimi yaşadı. 1982’de “Anlatamıyorum” albümü için birçok besteci ile görüşse de başarıya ulaşamadı.

Daha sonra, yoğun bir şekilde beste çalışmalarına yöneldi. 1984 yılında, şairlerin eserlerine yaptığı bestelerle dikkat çekti. Özellikle, ilk Türk kadın aranjör unvanını kazanarak müziğe yeni bir boyut kazandırdı.

1987 yılında gerçekleştirilen Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması’nda, kendi bestelediği “Bir Bahar Aşkısın” parçası ile önemli bir başarı elde etti ve Türk pop müziğinde ilk kadın orkestra şefi unvanını aldı.

1991 yılında, TRT tarafından Zerrin Özer’in seslendirdiği “Bırak Ellerimi” ile yılın en iyi bestesi ödülünü kazandı. Müzik kariyeri boyunca birçok önemli parçaya imza atan Kırbağ, ürettiği 15 albümle müziğe damga vurdu. 2000 yılında Ankara Büyükşehir Kent Orkestrası’nda solist olarak müzik hayatına devam etti.