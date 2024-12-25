Müzik dünyasını sarsan skandal... Ünlü Rap’çilere tecavüz suçlaması

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MÜZİK dünyası cinsel saldırı skandalıyla sarsıldı. C.A. ismindeki kadın Touchdown sahne adını kullanan rap’çi Ege Taştan ve Qimp lakaplı rap’çi Osman Candan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Anadolu Adliyesi’ne verilen şikâyet dilekçesinde C.A. söz konusu olayın 19 Kasım’da İstanbul Ataşehir’de yaşandığını belirtti. C.A. tehdit edildiğini ve korktuğunu bu sebeple de 10 Aralık’ta ancak şikâyetçi olabildiğini aktardı.



Kokteyl içince bilincimi kaybettim



Ege Taştan ile önceden duygusal bir ilişkileri olduğunu ifade eden C.A. 19 Kasım günü Taştan’ın evinde buluştuklarını söyledi. Evde Osman Candan ve tanımadığı bir erkeğin de olduğunu belirten C.A. komşuların gürültüden şikâyet ettiğini bu sebeple de başka bir eve gittiklerini anlattı. C.A. “Ege bana kokteyl hazırlayacağını söyledi. Kokteyli içtikten bir süre sonra bilincimi kaybettim” dedi. Gözünü açtığında Osman Candan’ın kendisini cinsel saldırıya maruz bıraktığını fark ettiğini belirten C.A. “Kıyafetlerimi çıkarmışlardı, yüzüstü yatıyordum” diye konuştu. Kendine geldiği fark edilince fiziksel şiddet uyguladıklarını aktaran C.A. “Kıyafetlerimi giymek istedim, izin vermediler” dedi.



‘CİNSEL SALDIRININ ŞARKISINI YAPMIŞLAR’



Genç kadın sözlerini şöyle sürdürdü: “Tamamen kendime geldiğimde şikâyetçi olacağımı söyledim. Bunun üzerine beni tehdit ettiler. Sonra Ege ile dışarı çıktık. Yasaklı madde ve alkol etkisinde olduğunu söyleyerek ‘çok pişmanım’ dedi. İnanmadım ama eşyalarım evde olduğu için dönmek zorunda kaldım. Eve dönünce Osman Candan ‘Sen benim nasıl bir psikopat olduğumu bilmiyorsun. Seni İkbal Uzuner gibi öldürürüz. TV’ye çıkar ünlü olursun’ diyerek tehdit etti.”

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C.A “Beni nasıl cinsel saldırıya maruz bıraktıklarına dair bir de şarkı yapmışlar” iddiasını da ortaya attı:



“Ege Taştan’ın bilgisayarında gördüm bunu. Korktuğum için bir süre şikâyetçi olamadım. Kimsenin bana inanmayacağını düşündüm. Bu süreçte kadınlar yanımda oldular, daha güçlü hissediyorum. Cezalarını çeksinler” diye konuştu.

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C.A. kendisiyle iletişime geçen bir kadınının da her iki isim tarafından iki gün eve hapsedildiğini söylediğini belirtti.

Rap’çiler tepki gösterdi

Lil Zey: Bunları asmak lazım, kınıyorum.



Yung Ouzo: Beraber çalıştığım insanların böyle pislik bir şey yapma ihtimali aklımın ucundan geçmedi, geçmezdi de. Umarım haklı hakkını bulur. Beraber olan şarkımızı da bir an önce sildireceğim.



Alpkan: Aniden parlayıp yargısız infaz yapmayın. Kadın beyanı esastır elbet ama bunun suistimal edildiği yüzlerce örnek var.



KİLLOKİ: Böyle iğrenç bir olay yaşansa ve haberim olsa sessiz kalmam. Osman ve Ege avukatlarının talimatlarına göre hareket ediyorlar, bu sebeple bir açıklama yapmak bana düşmüyor. Gördüklerim, bildiklerim doğrultusunda diyebileceğim tek şey Allah kimseyi haksız yere böyle ithamlara maruz bırakmasın.



Daha önce rap’çilerin yaptığı şarkılarda yer alan kadını aşağılayan sözleri eleştiren Aydilge olayın ardından “Şimdi ne demek istediğimi anladınız mı” yorumunu yaptı.