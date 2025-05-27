Müziğin 'Amca'sı İlhan Şeşen'e veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Şeşen için ilk tören Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Veda töreninin ardından saat 13.10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
Törende İlhan Şeşen'in kızı ve torunu da duygu yüklü konuşmalar yaptı.
İlhan Şeşen'in yeğeni Grup Gündoğarken üyesi Burhan Şeşen, amcasına sahneden veda etti.
"Amca ile binlerce kez sahneye çıktık. Bir son olacağını biliyorduk, böyle bir son olacağını hiç tahmin etmemiştim. Müziğe başlamamda hayata başlamamda o kadar büyük emeği var ki… Ama biliyorum ki amca ölmedi. Anca ben öldüğüm zaman amca ölmüş olacak, onun gibi yaşamaya onun gibi adam olmaya devam edeceğim."
Şeşen'in yakın dostu Erol Evgin de sahneye gelerek uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarını anlatıp veda etti...
Erol Evgin törende şu sözleri sarf etti:
"İlhan’cığım neredeyse benim 60 yıla yaklaşan arkadaşımdı. Kadıköy’de yaşardık, müzik yapardık. Çok uzun yıllar boyu yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. En son geçen yıl onun şarkısını seslendirmiştim. Arkadaşlarımız videoya çekmiş, onu İlhan’a göndermiştim. Tabii hastalığını biliyordum, moral bulması içindi… Bir telefon görüşmemiz oldu en son, iyileşeceğini söyledim o da umutluydu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi; alçak gönüllü, içten… Kişiliği ile şarkıları müthiş buluşmuştu. Şarkıcıların bir özelliği var bu dünyadan göçtükten sonra şarkılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. İlhan en az 100 yıl yaşayacak… İlhan’ın şarkıları o kadar içimize dokunan, o kadar bizi anlatan şarkılar ki en az 100 yıl daha bizimle yaşayacak."
İlhan Şeşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Dilhan Şeşen de amcasını "Herkesin bin bir türlü amcası var görüyorum biliyorum sonra kendi amcama bakınca, o parlak zekası, gömlekleri, besteleri kasketi gitarı hazır cevaplığı, bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı hoş neden sığsın zaten… Ama beni anlar o biliyorum ben gönlümden başka bir yere konumlandıramam onu seni seviyorum amca… Yakında görüşürüz umarım" sözleriyle uğurladı.
Törende usta müzisyen Vedat Sakman da sahneye çıktı.
Sakman İlhan Şeşen'in ardından "İlhan benim çok uzun yıllar arkadaşımdı, çok fazla konser yaptık birlikte. Acımız sonsuz, çok üzgünüz ışıklar içinde olsun. Sevgilerimizle…" dedi...
CEM ÖZER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Cem Özer de İlhan Şeşen'e bu sözlerle veda etti:
Hepimiz kederliyiz biliyorum her sabah beynimde, abartısız her sabah beynimde ‘Sen benim şaklarımsın’ uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkı ile vakit geçiriyorum. Dün yolda İlhan abinin acı haberini aldım. Çok eski arkadaşlığımız. 1985’te Bodrum’da tanıştık. İlhan abi ile filmimiz de oldu. İlhan abi ‘Sen bizim şarkılarımızsın, hep aklımızdasın’
Müzik dünyası yasa boğuldu: Ellerimizde çiçeklerle hep seni anacağız
İlhan Şeşen'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu... Ünlü isimler art arda taziye mesajları yayınladılar.
* Ajda Pekkan: Müziğiyle kalbimize işledi, sözleriyle hayatımıza dokundu. Çok özel, çok zarif bir insandı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız.
* Nükhet Duru: Benim için böylesi eserler bırakan besteciler “öldü” lafını hak etmez gibi geliyor. Ruhu şad olsun bütün eserleri söylendikçe. Nurlar içinde uyusun.