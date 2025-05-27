Müziğin 'Amca'sı İlhan Şeşen'e veda... Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor

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Şeşen için ilk tören Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Veda töreninin ardından saat 13.10’da Üsküdar Karacaahmet’teki Şakirin Camisi’nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

Törende İlhan Şeşen'in kızı ve torunu da duygu yüklü konuşmalar yaptı.

İlhan Şeşen'in yeğeni Grup Gündoğarken üyesi Burhan Şeşen, amcasına sahneden veda etti.

"Amca ile binlerce kez sahneye çıktık. Bir son olacağını biliyorduk, böyle bir son olacağını hiç tahmin etmemiştim. Müziğe başlamamda hayata başlamamda o kadar büyük emeği var ki… Ama biliyorum ki amca ölmedi. Anca ben öldüğüm zaman amca ölmüş olacak, onun gibi yaşamaya onun gibi adam olmaya devam edeceğim."

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Şeşen'in yakın dostu Erol Evgin de sahneye gelerek uzun yıllardır devam eden arkadaşlıklarını anlatıp veda etti...



Erol Evgin törende şu sözleri sarf etti:

"İlhan’cığım neredeyse benim 60 yıla yaklaşan arkadaşımdı. Kadıköy’de yaşardık, müzik yapardık. Çok uzun yıllar boyu yollarımız kesişti, arkadaşlığımız devam etti. En son geçen yıl onun şarkısını seslendirmiştim. Arkadaşlarımız videoya çekmiş, onu İlhan’a göndermiştim. Tabii hastalığını biliyordum, moral bulması içindi… Bir telefon görüşmemiz oldu en son, iyileşeceğini söyledim o da umutluydu. Şarkıları tıpkı kendi gibiydi; alçak gönüllü, içten… Kişiliği ile şarkıları müthiş buluşmuştu. Şarkıcıların bir özelliği var bu dünyadan göçtükten sonra şarkılarıyla yaşamaya devam ediyorlar. İlhan en az 100 yıl yaşayacak… İlhan’ın şarkıları o kadar içimize dokunan, o kadar bizi anlatan şarkılar ki en az 100 yıl daha bizimle yaşayacak."

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İlhan Şeşen'in kendisi gibi şarkıcı olan yeğeni Dilhan Şeşen de amcasını "Herkesin bin bir türlü amcası var görüyorum biliyorum sonra kendi amcama bakınca, o parlak zekası, gömlekleri, besteleri kasketi gitarı hazır cevaplığı, bence en çok benim amcama yakışıyor amca olmak. Yere göğe sığmadı hoş neden sığsın zaten… Ama beni anlar o biliyorum ben gönlümden başka bir yere konumlandıramam onu seni seviyorum amca… Yakında görüşürüz umarım" sözleriyle uğurladı.

Törende usta müzisyen Vedat Sakman da sahneye çıktı.

Sakman İlhan Şeşen'in ardından "İlhan benim çok uzun yıllar arkadaşımdı, çok fazla konser yaptık birlikte. Acımız sonsuz, çok üzgünüz ışıklar içinde olsun. Sevgilerimizle…" dedi...

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CEM ÖZER GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törende yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayan Cem Özer de İlhan Şeşen'e bu sözlerle veda etti:

Hepimiz kederliyiz biliyorum her sabah beynimde, abartısız her sabah beynimde ‘Sen benim şaklarımsın’ uyandığım andan kahvemi içene kadar bu şarkı ile vakit geçiriyorum. Dün yolda İlhan abinin acı haberini aldım. Çok eski arkadaşlığımız. 1985’te Bodrum’da tanıştık. İlhan abi ile filmimiz de oldu. İlhan abi ‘Sen bizim şarkılarımızsın, hep aklımızdasın’

Müzik dünyası yasa boğuldu: Ellerimizde çiçeklerle hep seni anacağız

İlhan Şeşen'in vefatı sanatçı dostlarını yasa boğdu... Ünlü isimler art arda taziye mesajları yayınladılar.

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* Ajda Pekkan: Müziğiyle kalbimize işledi, sözleriyle hayatımıza dokundu. Çok özel, çok zarif bir insandı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız.



* Nükhet Duru: Benim için böylesi eserler bırakan besteciler “öldü” lafını hak etmez gibi geliyor. Ruhu şad olsun bütün eserleri söylendikçe. Nurlar içinde uyusun.

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Çok özel bir adamdı İlhan. Özel dostluğumuz, arkadaşlığımız vardır. Çok şaşırdım ve çok üzüldüm.Daha bir hafta önce görüşmüştük İlhancığımla. Biz 15-20 günde bir birbirimizi arayan dostlardık. Çok üzüldüm.1998 yılı 3-5 kişinin geldiği stand up gösterilerim var, kimse tanımıyor beni. Bir akşam ‘İlhan Şeşen geldi’ dediler hâlâ hatırımda, şapkasıyla gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken! Sonrası tatlı bir tanışlık, Bozcaada geceleri, bağlar sohbetler. Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği, nur içinde yat. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri.Bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Hoşça kal amcam. Çok yormuştu bu illet. Yattığın yer huzurla dolsun inşallah.Seni çok özleyeceğim, canım abim benim.Değerli İlhan Abi’yi kaybettik, çok üzgünüm.Birbirinden güzel ve kıymetli eserlerin sahibi İlhan Şeşen’i kaybettik. Çok üzüldüm.

Şarkılarının kapısında ellerimizde çiçeklerle hep seni anacağız. Huzur içinde uyu İlhan Abi.Bugün içimde bir şey oldu. Bir tel vardı sanki o koptu.Hayat böyle bir şey, ışıklar içinde olsun. Kendi mesleği avukatlıktı, bıraktı ve müzisyenliğe vakfetti kendisini. Hastalığının ağır dönemlerinde de şarkılar yaptı. Bizi hayata bağlayan şeyler bunlar zaten.

Ah be amca! Neler oluyor bize. Mekânın cennet olsun.Neler oluyor bize, bize neler oluyor gülüm. Hakikaten ne oluyor böyle arka arkaya. İlhan Şeşen aşk şarkılarının unutulmaz yaratıcısı. Sevenlerine kolaylıklar diliyorum. Üzgünüm.Ah bu eksilmeler.İlhan Şeşen’in vefat haberini aldım çok üzüldüm. Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi ve sevenlerinin başı sağ olsun.

Yattığınız yer nur olsun İlhan Bey. Kibarlığınız, saygınız unutulmaz. Ruhunuz şad olsun.Varlık sebebim. Şarkılarıma yön veren mentorum. Öyle kapanmaz bir boşluk ki yokluğun.Sen de mi gittin? Hepimizin “Amca”sı, benim İlhan Ağabeyim. Çömez bir kız çocuğuna “al söyle bu şarkıları, halledersin sen” diye emanet ettiğin şarkılar, biriktirdiğimiz bir dolu anı, sohbet. Ne desem yetmeyecek bir gün daha. Ne desem olmayacak, ne desem sensiz olmaz. Huzur içinde uyu.Şarkılarınla hep yaşayacaksın.Çok güzel günlerimiz oldu, çok güzel anılarımız birikti, yakından tanırdım. O Türk pop müziğinin amcasıydı. Mekânı cennet olsun.Hepimizin üstünde emeğin var. Hiç unutmayacağım.