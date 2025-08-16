×
Mutluluk 4 ay sürdü... Aleyna Dalveren boşanıyor!

Aleyna Dalveren, 4 ay önce evlendiği Fatih Erdem’den boşanıyor. 5 kilo altının takıldığı görkemli düğünüyle çok konuşulan Dalveren “Canım çok yanıyor” diye açıklama yaptı, “Hepsini kendim aldım” dediği takıları geri istedi.

5 KİLO ALTIN TAKILMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren ile işadamı Fatih Erdem geçen nisan ayında Dubai’de evlenmiş, çift daha sonra İstanbul’da düğün yapmıştı.

Takı töreninde geline toplam 5 kilo altın takılmış, İbrahim Tatlıses’in sahneye çıktığı düğün uzun süre konuşulmuştu. Sosyal medya hesabından eşinin soyadını silince evliliğinde kriz yaşadığı ortaya çıkan Dalveren, yaptığı bir paylaşımla boşanacaklarını açıkladı.

HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIM

Aleyna Dalveren, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Hukuki süreci başlattım. Kimse boşanmak için evlenmez. Kaliteli bir şekilde bitsin istiyorum ama canım çok yanıyor. Sabrediyorum, susuyorum, kendime yakışanı yapmaya çalışıyorum. Ama anlayacağınız dil buysa; o şekilde de konuşabilirim. Bana ait olan şeyler var. Bunları bekliyorum. Altın muhabbeti mesela. Tasma, eldiven; hepsini kendim aldım.”

BAKMADAN GEÇME!