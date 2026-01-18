Mutlu yuvası dağılmak üzere… Soluğu arkadaşının yanında aldı: Bana bir akıl ver karım elden gidiyor!

Haberin Devamı

Ancak eskiden ayrılmaz bir ikili olan ünlü çift artık sanki ayrı hayatlar yaşıyor…

Tatillere ayrı ayrı çıkıyor, ikisinin de işlerinin yoğunluğu yüzünden daha az vakit geçirebiliyorlar.

Hollywood'un mutlu çift Chris Hemsworth ve Elsa Pataky'nin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor

Ve bir taraf bundan dolayı üzgün ve korkmuş haldeyken diğer taraf yaşananlar hiç umurunda değilmiş gibi davranmaya devam ediyor…

İddialara göre “kalbi kırık” Chris Hemsworth, evliliği çöküşe geçerken destek için ünlü bir arkadaşının kapısını çalmış…

Kendisi sık sık film çekimleri için ailesinden uzak kalan Hemsworth'ün eşi Elsa Pataky de sürekli olarak tek başına ya da arkadaşlarıyla çıktığı tatillerde görüntüleniyor

Haberin Devamı

Hollywood’u saran son dedikodulara göre Chris Hemsworth'ün Elsa Pataky ile 14 yıllık evliliği, ilişkisi ve kariyeri arasında denge kurmakta zorlanırken uçurumun eşiğine geldi.

42 yaşındaki çaresiz yıldız, 49 yaşındaki eşi İspanyol oyuncu ve model Elsa Pataky ile evliliğini kurtarmak için yakın arkadaşları Matt ve eşi Luciana Damon'dan tavsiye istedi.

Chris Hemsworth evliliğini kurtarabilmek için konunun uzmanı yakın dostu Matt Damon'ın kapısını çalmış

Chris Hemsworth film çekimleri için sürekli ABD’de olmak zorundayken eşi Elsa Pataky çocuklarla birlikte Avustralya'da kalıyor. Bu da zaten evlilikleri eskiyen çiftin arasını iyice açıyor.

Matt Damon da geçmiş yıllarda evliliğinde sorunlar yaşamış ancak bunları aşarak Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birini sürdürmeye devam etmişti

Haberin Devamı

Çiftin yakınları aralarındaki herkesin kıskandığı tutkunun giderek eksildiğini ve birbirlerinden uzaklaştıklarını hissetmeye başladı. Aslında Chris Hemsworth ve Elsa Pataky büyük kavgalar etmiyor ve onlara uzaktan bakanlar aralarında bir sorun olduğunu düşünmüyor ancak Chris Hemsworth sürekli olarak işlerin çığırından çıktığından ve nasıl düzelteceğini bilemediğinden şikayet ediyor.

Chris Hemsworth ve Matt Damon uzun yıllardır yakın dost ve ailelerini de alıp sık sık birlikte tatile bile çıkıyorlar

Ünlü yıldızın bu yüzden 2005'te evlenen ve kendileri de sorunlarla karşılaşmış olsalar da evliliklerini kurtarıp sağlamlaştıran Matt Damon ve eşi Luciana'dan rehberlik istediği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Matt Damon için "Matt çok anlayışlı. O ve Lucy çok uzun zaman önce dibe vurmuşlardı - hatta evlilik yüzüğünü bile takmayı bırakmıştı. Herkes ayrılığın geleceğini söylüyordu, ama sonra uçurumun kenarından geri döndüler” deniyor.

Ünlü çift evliliklerini kurtarmak için çok çalışıp terapiye gitmiş ve birlikte daha çok vakit geçirmeye karar vererek en sonunda bunu başarmışlardı. Bu yıl evliliklerinin 21’inci yılını kutlayacak olan Matt Damon ve eşi Luciana Hollywood’un en mutlu çiftlerinden.

Matt Damon’ın da şimdi dostu Chris Hemsworth'e de aynı şeyleri denemesini tavsiye ettiği ve Chris ve Elsa'nın birbirlerine duydukları derin sevgiyi görebildiği için bu evliliği kurtarmak için dostuna gönülden yardım ettiği söyleniyor.

Haberin Devamı

Ve şimdi Matt Damon kendi evliliğini kurtaran şeyleri Hemsworth'e de denemesi için tavsiye ediyor.

Ünlü yıldızları tanıyan kaynaklar Hemsworth ve Pataky'nin 15. evlilik yıl dönümünün yaklaştığını ve Matt Damon’ın Hemsworth'ü çocuksuz romantik bir tatil için karısı Elsa Pataky'yi bir yerlere götürmesi için zaman ayırmaya zorladığı konuşuluyor.

Söylenenlere göre ünlü model Elsa Pataky de kocasının evliliği için mücadele etmeye istekli olduğuna dair en küçük bir işaret bile görse zaten ikna olacak durumda: "Aralarında hala çok büyük bir sevgi var. Sadece birbirlerine geri dönmenin yolunu bulmaları gerekiyor."