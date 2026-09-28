Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup'tan fon kriziyle ilgili açıklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Tedbir talep edilen 47 gerçek kişi arasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın da yer aldığı belirtildi.

Süreçle ilgili kamuoyuna yansıyan iddialarda, Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira tutarında çıkış yaptığı öne sürüldü. Söz konusu iddialara Sandal çiftinden yanıt geldi.

“11 MİLYAR LİRALIK ÇIKIŞ İDDİASI DOĞRU DEĞİL”

Melis Sütşurup Sandal, sosyal medya hesabından avukatının konuya ilişkin açıklamasını paylaştı. Açıklamada, müvekkiller tarafından fonlardan 11 milyar lira tutarında para çekildiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

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Tüm işlemlerin ilgili banka ve aracı kurumların kayıtlarında tarih ve tutarlarıyla mevcut olduğu belirtilen açıklamada, gerçek işlem geçmişinin yetkili makamlar tarafından tespit edilebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Melis Sütşurup Sandal’a ait yatırımların söz konusu fonlarda hâlen bulunduğu ve fonların kapatılması nedeniyle bu yatırımlara erişilemediği belirtildi. Sandal’ın, yaşanan süreçten kazanç sağlayan değil, diğer yatırımcılar gibi mağdur olan ve maddi zarara uğrayan kişiler arasında olduğu ileri sürüldü.

Avukat tarafından yapılan açıklamada, fon krizinin kamuoyuna yansımasından kısa süre önce söz konusu fonlara yeniden yatırım yapıldığı da belirtilerek, bu yatırımların hâlen fonlarda bulunmasının mağduriyetin göstergesi olduğu savunuldu.

MUSTAFA SANDAL: “TEK GELİRİM MÜZİKTİR”

Mustafa Sandal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara ilişkin görüşünü paylaştı. Sandal, herhangi bir fon alma, satma veya bu tür bir organizasyona dahil olma durumunun bulunmadığını ifade etti.

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Ünlü şarkıcı açıklamasında, “Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır” ifadelerini kullandı.