Mustafa Sandal: Tek gelirim müzik!

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Eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Mustafa Sandal, yaşanan gelişmelere rağmen konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son konserinde hem müzikseverlerle buluştu hem de hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili konuştu.

“Fon alışım, satışım olmadı”

Sandal, kendisinin herhangi bir fon işlemine dahil olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Benim hiçbir şekilde, asla ve kata fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur.”

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Ünlü şarkıcı, sözlerinin devamında müzik kariyerine vurgu yaparak, “Eğer hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım, 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal’ın açıklamaları sırasında sevenleri ünlü şarkıcıya alkışlarla destek verdi.