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Mustafa Sandal: Tek gelirim müzik!

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Sandal#Müzik#Fon Soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 12:10

Fon soruşturması kapsamında eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un mal varlıklarına el konulmasının ardından Mustafa Sandal, konserinde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sandal’ın sözleri, hayranlarından alkış aldı.

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Eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen Mustafa Sandal, yaşanan gelişmelere rağmen konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı, son konserinde hem müzikseverlerle buluştu hem de hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili konuştu.

Mustafa Sandal: Tek gelirim müzik

“Fon alışım, satışım olmadı”

Sandal, kendisinin herhangi bir fon işlemine dahil olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Benim hiçbir şekilde, asla ve kata fon alışım, satışım, herhangi bir fona dahlim olmamıştır. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Benim 33 yıldan beri tek gelir kapım, sizlerin takdiri sayesinde müzik olmuştur. Başka bir gelir kapım yoktur.”

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Ünlü şarkıcı, sözlerinin devamında müzik kariyerine vurgu yaparak, “Eğer hızlı şekilde bir yerlere varma niyetinde olsaydım, 33 yılımı sizinle bu ilişkiyi kurmaya harcamazdım” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal’ın açıklamaları sırasında sevenleri ünlü şarkıcıya alkışlarla destek verdi.

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#Mustafa Sandal#Müzik#Fon Soruşturması

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