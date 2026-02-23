×
Mustafa Sandal tazminat ödeyecek

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 09:40

Şarkıcı Emina Jahovic’in eski eşi Mustafa Sandal’a açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Boşanma protokolüne göre Sandal, Emina Jahovic ile çocuklarının ihtiyaçları için bir otomobil kiralayacaktı.

Bu otomobilin kiralama bedeli ve yakıt giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı.

Emina Jahovic, avukatı Oğul Şahin Ateş aracılığı ile Mustafa Sandal’ın araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığını iddia ederek dava açtı. 3 yıldır görülen davada karar çıktı.

Mustafa Sandal tazminat ödeyecek

Davayı kabul eden mahkeme, Mustafa Sandal’ın İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazların iptaline karar verdi. Toplam 468 bin 427 lira 91 kuruş alacak üzerinden takibin kaldığı yerden devamına hükmeden mahkeme, ayrıca Sandal’ın protokole aykırı davrandığı gerekçesiyle yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı (kötü niyet tazminatı) ödemesine karar verdi.

