Mustafa Sandal tazminat ödeyecek

Boşanma protokolüne göre Sandal, Emina Jahovic ile çocuklarının ihtiyaçları için bir otomobil kiralayacaktı.

Bu otomobilin kiralama bedeli ve yakıt giderleri Mustafa Sandal tarafından karşılanacaktı.

Emina Jahovic, avukatı Oğul Şahin Ateş aracılığı ile Mustafa Sandal’ın araç kiralama yükümlülüğüne aykırı davrandığını iddia ederek dava açtı. 3 yıldır görülen davada karar çıktı.

Davayı kabul eden mahkeme, Mustafa Sandal’ın İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazların iptaline karar verdi. Toplam 468 bin 427 lira 91 kuruş alacak üzerinden takibin kaldığı yerden devamına hükmeden mahkeme, ayrıca Sandal’ın protokole aykırı davrandığı gerekçesiyle yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı (kötü niyet tazminatı) ödemesine karar verdi.