Mustafa Sandal ev sahibiyle mahkemelik oldu

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MUSTAFA Sandal, Etiler’deki ünlü Savoy Sitesi’nde oturduğu evin sahibi çevirmen İrem Argat ile mahkemelik oldu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi. İddiaya göre Sandal’ın ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre düşük kaldı. Dava dilekçesinde Savoy Sitesi’nin Türkiye’nin en varlıklı insanlarının yaşadığı özel bir proje olduğu anlatıldı.



Sitedeki kiralar 200 bin TL



Dilekçede Mustafa Sandal’ın oturduğu dairede kullanılan malzeme ve ünitelerin tamamının A plus ürünler olduğu belirtildi: “Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Arat’ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.”

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