Mustafa Sandal ev sahibiyle mahkemelik oldu

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:38
Mustafa Sandal , Etiler’de yaşadığı evin sahibi İrem Argat ile mahkemelik oldu. Argat, aylık 65 bin lira olan kiranın 170 bin lira olarak düzenlenmesi için ‘kira tespit davası’ açtı. Aynı sitede bulunan evlerin kirasının 200 ila 220 bin olduğunu da iddia etti. Mustafa Sandal ise ev sahibinin amacının kendisini tahliye ettirmek olduğunu açıkladı.
MUSTAFA Sandal, Etiler’deki ünlü Savoy Sitesi’nde oturduğu evin sahibi çevirmen İrem Argat ile mahkemelik oldu. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Argat, sitede yer alan 3+1 dairesini 2018’de Mustafa Sandal’a kiraya verdi. İddiaya göre Sandal’ın ödediği aylık 65 bin liralık kira bedeli, çevredeki emsal konutlara göre düşük kaldı. Dava dilekçesinde Savoy Sitesi’nin Türkiye’nin en varlıklı insanlarının yaşadığı özel bir proje olduğu anlatıldı.AMACI TAHLİYE ETTİRMEKMustafa Sandal
Sitedeki kiralar 200 bin TL
Dilekçede Mustafa Sandal’ın oturduğu dairede kullanılan malzeme ve ünitelerin tamamının A plus ürünler olduğu belirtildi: “Bahse konu sitede aynı özellikteki evlerin kirası bu dönem için 200 ila 220 bin iken, İrem Arat’ın aylık 65 bin liraya katlanması beklenemez. Dava öncesi Mustafa Sandal ile arabuluculuk görüşmesi yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle, ekonomik şartlar dikkate alındığında yeni dönemin kirasının aylık 170 bin lira olarak tespitini istiyoruz.”
ise kira bedeli için talep edilen miktarın fahiş olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Mustafa Sandal’ın avukatı, ev sahibinin niyetinin müvekkilini tahliye ettirmek olduğunu cevap dilekçesinde belirtti: “Davaya dayanak olarak gösterilen kira sözleşmesinin ‘kira artışı’ ile ilgili maddelerinin bulunduğu sayfada Mustafa Sandal’ın bir imzası yoktur. Mustafa Sandal’a öncesinde kira tespit davası açılacağına dair bir ihtarname tebliğ edilmemiştir. Dolayısıyla kira sözleşmesinde artış şartı bulunmayan taşınmaz ile ilgili olarak ihtar şartı yerine getirilmediğinden davanın reddini istiyoruz. Davanın reddini istedi
Mustafa Sandal, 2018 yılında daireyi, o dönemdeki ekonomik koşullara göre çok yüksek oranda kira bedeli ödeyerek kiralamıştır. İrem Argat
, kira bedelini 170 bin lira olarak tespitini istemektedir. Talep edilen tutarın fahiş olduğu apaçık ortadadır. Keşif zamanında komşu evlerin de kira bedellerinin araştırılmasını istiyoruz. Bu davanın reddini talep ediyoruz.”