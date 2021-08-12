Mustafa Rahman Tohma kimdir nereli kaç yaşında?
Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil ile yaşadığı ilişki dolayısıyla bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla tedavi gören Seren Serengil hakkında son günlerde önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Rahman Tohma, biyografisi ile internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Mustafa Rahman Tohma kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Son günlerde Seren Serengil ile adı anılan Mustafa Rahman Tohma, dikkatleri üzerine çekti. Hatay Antakya doğumlu olan ve yaşamını orada devam ettiren Mustafa Rahman Tohma, bir süredir Seren Serengil ile birlikteliğini sürdürüyor. Peki, Mustafa Tohma kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.