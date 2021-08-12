Mustafa Rahman Tohma kimdir nereli kaç yaşında?

Son günlerde Seren Serengil ile adı anılan Mustafa Rahman Tohma, dikkatleri üzerine çekti. Hatay Antakya doğumlu olan ve yaşamını orada devam ettiren Mustafa Rahman Tohma, bir süredir Seren Serengil ile birlikteliğini sürdürüyor. Peki, Mustafa Tohma kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor..Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.

En lezzetli yemek tarifleri burada