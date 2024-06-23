Mustafa Rahman Tohma kimdir kaç yaşında? Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma nereli?

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Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil ile yaşadığı ilişki dolayısıyla bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla tedavi gördüğü dönemlerde Seren Serengil hakkında önemli açıklamalarda bulunan Mustafa Rahman Tohma, dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Mustafa Rahman Tohma kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

MUSTAFA RAHMAN TOHMA KİMDİR?

Mustafa Tohma, 6 Kasım 1982 tarihinde Antakya'da dünyaya geldi. Aile işi olan ve kendisinin de ziraat fakültesini bitirerek başladığı çiftçilik kariyerine devam etmektedir. Mısır, buğday, hayvan yemi üretmekte olan Mustafa Tohma, geçmiş yıllarda boyunun uzun olması nedeniyle aile dostlarını kırmayarak bir kaç defa modellik yaptığını ifade ediyor. Mustafa Tohma kendi mesleği olan çiftçiliğe devam etmektedir.