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Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser, eşinin vefatıyla sarsıldı. Keser'in bir süredir kanserle mücadele eden eşi Nilüfer Keser yaşamını yitirdi.



İlk olarak eşinin yoğun bakıma alındığını ve entübe edildiğini duyuran Keser, bu paylaşımından birkaç saat sonra da acı haberi duyurdu.

Mustafa Keser, eşi Nilüfer Keser'in vefatını “48 yıllık hayat arkadaşım, canım eşim bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” diye duyurdu.

Kanser tedavisi gördüğü bilinen Nilüfer Keser, 28 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Hasdal Çamlıvadi Camii'nde öğle namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.