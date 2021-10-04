Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy ile ilgili açıklaması gündem oldu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Gecenin olay maçının ardından Meğer Halil Umut Meler...Gecenin olay maçının ardından! Meğer Halil Umut Meler...#Galatasaray
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
Kanserle ilk tanışmam Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...Kanserle ilk tanışmam! Fulya Soybaş hastalıkla mücadelesini anlattı...#Meme Kanseri
Dünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus Yer yine ÇinDünya bu sözlerle çalkalanıyor... Şimdi de Frankenvirus! Yer yine Çin#Koronavirüs
Bilim insanları kaygılı Dünya her geçen gün kararıyorBilim insanları kaygılı! Dünya her geçen gün 'kararıyor' #İklim Değişikliği
En son 15 yıl önce İstanbula gitti Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertteEn son 15 yıl önce İstanbul'a gitti! Geçmediği köprünün cezaları ile başı dertte#Köprü Cezası
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Altın fiyatlarında son durum Herkes onu bekliyorAltın fiyatlarında son durum! Herkes onu bekliyor#Altın
Tacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokunduTacizi ilk kez açıkladı: Sette göğüslerime dokundu#Emily Ratajkowski
Kararsızların artmasının temel nedeni şudurKararsızların artmasının temel nedeni şudur#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy ile ilgili açıklaması gündem oldu!

#Kimdir#Mustafa Keser#Mustafa Keser Kaç Yaşında
Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli Bülent Ersoy ile ilgili açıklaması gündem oldu

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy’un birlikte sunduğu ‘Benzemez Kimse Bize’ programının yayından kaldırılmasının ardından, Mustafa Keser’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Programın, partneri Bülent Ersoy’un kaprisleri sebebiyle bittiğini iddia eden Mustafa Keser, düzenleyeceği basın toplantısında tüm detayları vereceğini ve Türkiye’de yer yerinden oynayacağını söyleyerek tüm dikkatleri basın toplantısına çekti. Peki Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Keser hakkında merak edilenler…

Haberin Devamı

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Benzemez Kimse Sana’ programı iki bölüm sonunda veda etmişti. Programın sunucularından Mustafa Keser, bunun sebebinin Bülent Ersoy’un kaprislerinden kaynaklı olduğunu iddia ederek şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu açıklamalarla yer yerinden oynayacak diyen Mustafa Keser’in hayatı da merak konusu oldu. İşte usta sanatçı Mustafa Keser ile ilgili merak edilenler…

MUSTAFA KESER KİMDİR?

1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitimini ise Diyarbakır'ın meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

Haberin Devamı

1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kimdir#Mustafa Keser#Mustafa Keser Kaç Yaşında