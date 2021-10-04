Mustafa Keser kimdir, kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy ile ilgili açıklaması gündem oldu!

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Star TV ekranlarında yayınlanan ‘Benzemez Kimse Sana’ programı iki bölüm sonunda veda etmişti. Programın sunucularından Mustafa Keser, bunun sebebinin Bülent Ersoy’un kaprislerinden kaynaklı olduğunu iddia ederek şaşkınlığa neden oldu. Ayrıca basın toplantısı düzenleyeceğini ve bu açıklamalarla yer yerinden oynayacak diyen Mustafa Keser’in hayatı da merak konusu oldu. İşte usta sanatçı Mustafa Keser ile ilgili merak edilenler…

MUSTAFA KESER KİMDİR?

1945 yılında Elazığ ilinin bir ilçesi olan Maden'de doğan Mustafa Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden'de, lise eğitimini ise Diyarbakır'ın meşhur okulu Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır.

Babası müzisyen olan Mustafa Keser, çocukluktan beri müziğe ilgi duymuş, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

Askerlik görevini yaptıktan sonra İzmir'e yerleşen Mustafa Keser, 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmıştır. 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

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1982 yılında yine TRT'nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını bu kez Türk Sanat Müziği dalında kazandı. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başladı. 1989 yılında ise TRT'den ayrılarak İstanbul'a yerleşmiştir.