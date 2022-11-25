Mustafa Keser: Bülent Hanım davayı uzatıyor

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Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı TV programını birlikte sunduğu Mustafa Keser’in kendisine “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” dediğini, bu sözlerin hakaret niteliğinde olduğunu ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne sürerek 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren Keser de Ersoy’a 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı. Bülent Ersoy’un programda makam, nota bilgileri ve okuma konusunda hatalar yaptığını dava dilekçesinde anlatan Mustafa Keser’in avukatı Kazım Pınarbaşı, “Müvekkilin sarf ettiği sözler bu hususla ilgilidir. Bülent Ersoy, canlı yayında müvekkile ‘Kürdo’ diye hitap etmiştir. Irkçı ve aşağılayıcı bir şekilde hitap etmesi kabul edilemez” demişti.

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PROGRAMDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Davanın ikinci duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mustafa Keser duruşmaya avukatıyla katılırken, Bülent Ersoy’u avukatı Sümeyye Aybala Meler temsil etti. Duruşmada Ersoy’un üç tanığı dinlendi. “Benzemez Kimse Bize” programında çalışan üç kişi, çekimler esnasında iki sanatçı arasında bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek “Bülent Ersoy’un Mustafa Keser’e ‘Kürdo’ şeklinde bir hitapta bulunduğunu birebir duymadık” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Duruşma çıkışı açıklama yapan Mustafa Keser, “Davayla ilgili son kararı hâkim verecek. Bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bugün ikinci duruşma görüldü. Bülent Ersoy’un duruşmaya gelip gelmemesi beni ilgilendirmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Davayı açma konusunda Bülent Hanım öyle uygun görmüş. Bu aramızda yaşananlardan sonra Bülent Hanım’la herhangi bir görüşme durumum olmadı. Davayı uzatan kendisi” dedi.