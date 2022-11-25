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Mustafa Keser: Bülent Hanım davayı uzatıyor

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#Mustafa Keser#Bülent Ersoy#Benzemez Kimse Bize
Mustafa Keser: Bülent Hanım davayı uzatıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 08:03

“Seni diva değil divan yaparlar” sözü nedeniyle Bülent Ersoy’la mahkemelik olan Mustafa Keser, karşılıklı görülen 1 liralık manevi tazminat davasının duruşması için adliyeye geldi. Keser, Ersoy’un davayı uzattığını söyleyerek “Son kararı hâkim verecek” dedi.

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Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı TV programını birlikte sunduğu Mustafa Keser’in kendisine “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” dediğini, bu sözlerin hakaret niteliğinde olduğunu ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını öne sürerek 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını öne süren Keser de Ersoy’a 1 liralık karşı tazminat davası açmıştı. Bülent Ersoy’un programda makam, nota bilgileri ve okuma konusunda hatalar yaptığını dava dilekçesinde anlatan Mustafa Keser’in avukatı Kazım Pınarbaşı, “Müvekkilin sarf ettiği sözler bu hususla ilgilidir. Bülent Ersoy, canlı yayında müvekkile ‘Kürdo’ diye hitap etmiştir. Irkçı ve aşağılayıcı bir şekilde hitap etmesi kabul edilemez” demişti.

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PROGRAMDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Davanın ikinci duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mustafa Keser duruşmaya avukatıyla katılırken, Bülent Ersoy’u avukatı Sümeyye Aybala Meler temsil etti. Duruşmada Ersoy’un üç tanığı dinlendi. “Benzemez Kimse Bize” programında çalışan üç kişi, çekimler esnasında iki sanatçı arasında bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek “Bülent Ersoy’un Mustafa Keser’e ‘Kürdo’ şeklinde bir hitapta bulunduğunu birebir duymadık” dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

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Mustafa Keser ile Bülent Ersoy karşı karşıyaMustafa Keser ile Bülent Ersoy karşı karşıya!
#BÜLENT ERSOY#MUSTAFA KESER
Bülent Ersoydan Mustafa Kesere 1 liralık tazminat davasıBülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e 1 liralık tazminat davası!
#BÜLENT ERSOY#MUSTAFA KESER

BENİ İLGİLENDİRMİYOR

Duruşma çıkışı açıklama yapan Mustafa Keser, “Davayla ilgili son kararı hâkim verecek. Bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Bugün ikinci duruşma görüldü. Bülent Ersoy’un duruşmaya gelip gelmemesi beni ilgilendirmiyor. Ben kendimden sorumluyum. Davayı açma konusunda Bülent Hanım öyle uygun görmüş. Bu aramızda yaşananlardan sonra Bülent Hanım’la herhangi bir görüşme durumum olmadı. Davayı uzatan kendisi” dedi.

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Mustafa Keser: Ersoy beni küçük düşürdü
#MUSTAFA KESER#BÜLENT ERSOY
Mustafa Keser: Ersoy beni küçük düşürdüHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Mustafa Keser#Bülent Ersoy#Benzemez Kimse Bize

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