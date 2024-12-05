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Mustafa Kap kimdir, neden öldü? Konser sonrası hayatını kaybetti…

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Mustafa Kap kimdir, neden öldü Konser sonrası hayatını kaybetti…
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 17:42

Sanat dünyasında tanınan Mustafa Kap hayatını kaybetti. Işık şefliği yapan ve sahnelerdeki ışıklandırmalardan sorumlu olan Mustafa Kap birçok sanatçının etkinliğinde yer aldı. Kap, Hande Yener’in konseri sonrası hayata gözlerini yumdu. Peki, Mustafa Kap kimdir, neden öldü?

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Sanat camiasını yasa boğan haber Mustafa Kap’tan geldi. Ünlü isimlerin ışık şefliğini yapan Mustafa Kap geçtiğimiz gece gerçekleşen Hande Yener sahnesinde vefat etti. Yener'in sahnesi için görev başına geçen isim, etkinlik bittikten sonra evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Mustafa Kap'ın vefatını şarkıcı Sıla sosyal medya hesabından duyurdu.

MUSTAFA KAP KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Geçtiğimiz gece, ünlü pop sanatçısı Hande Yener’in bir markanın 10. yıl kutlamalarına özel verdiği konserin ardından acı bir olay yaşandı. Kariyerinde Ajda Pekkan, Melek Mosso, Sıla, Gülben Ergen, Bengü gibi pek çok ünlü ismin sahnelerini kusursuz hale getiren ışık şefi Mustafa Kap, konserin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Mekanik, sahne tasarımı ve prodüksiyon gibi alanlarda da önemli çalışmalara imza atan Kap, son yıllarda birçok büyük etkinlikte yer almış ve izleyicilere unutulmaz görsel şovlar sunmuştu. Işık tasarımı konusunda yıllardır pek çok ünlü sanatçının projelerinde görev alan Mustafa Kap, Hande Yener’in sahnesinde de ışıklardan sorumluydu.

 

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