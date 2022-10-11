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Mustafa Ceceli: Eşim Selin'e teslim oldum!

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#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Merve Boluğur
Mustafa Ceceli: Eşim Seline teslim oldum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:35

Mustafa Ceceli, önceki akşam Kıbrıs’taki Lord’s Palace Hotel’de sahneye çıktı.

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Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, sahne kıyafetini eşi Selin İmer’in seçtiğini söyledi: “Evlendiğimizden beri yani 5 senedir dolaptan bir şey alıp giymedim. Şöyle diyorum; ‘Aşkım ne giyeyim?’ O da şöyle diyor; ‘Yine bana mı kaldı?’ Her anlamda eşime teslim oldum. Kafam rahat.”

Şu sıralar Ebru Gündeş’in albüm çalışmasıyla ilgilendiğini de söyleyen Ceceli, “Stüdyoda o kadar hızlı ki. Biz sanatçılar genelde bir günde bir şarkı okuruz, o ise gelip bütün albümü okuyup gitti. İnanılmaz şeker bir insan” dedi.

BALAYI ÇİFTİ

Mustafa Ceceli’yi dinlemeye gelenler arasında geçtiğimiz günlerde evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın da vardı. Ceceli genç çifti tebrik edip mutluluklar diledi.

Mustafa Ceceli: Eşim Seline teslim oldum

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Boluğur, yeni projeleriyle ilgili soruya “Bir-iki görüşme yaptım. Bu zamana kadar hep dişli rolleri oynadım. Yine öyle bir iş olursa kabul ederim” yanıtını verdi.

Oyuncu, şarkıcılığa devam edip etmeyeceği sorusu üzerine de “O hobisel olarak yaptığım bir şeydi. Bir daha yapar mıyım, bilmiyorum. Eşimle ortak kararlar alıyoruz” dedi.

 

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#Mustafa Ceceli#Selin İmer#Merve Boluğur

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