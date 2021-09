Mustafa Can Keser kimdir, kaç yaşında?

Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser, biyografisi ile gündemde yer almaya devam ediyor. Televizyon izleyicilerinin Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem isimli diziden yakından tanıyacağı Damla Ersubaşı ile 2016 yılında hayatını birleştiren Mustafa Can Keser, Ortaköy'de yer alan bir gece kulübünün işletmeciliğini üstleniyor. Mustafa Can Keser, 17 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş.

Mustafa Can Keser'den iki çocuğu olan Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Mustafa Can Keser ve Damla Ersubaşı 2020 yazında evliliklerini noktalamıştı.

Damla Ersubaşı kimdir?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.



Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

En lezzetli yemek tarifleri burada