'Mustafa Abi’nin kusuruna bakma' Müzik dünyasındaki tartışma büyüyor!

Haberin Devamı

Pop müziğin ünlü ismi Mustafa Sandal ile rap’çi Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), yeni bir polemikle gündemde. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava’da konser veren Sandal, yeni şarkısı “Aşkına Destan”ı seslendirdikten sonra genç rap’çinin “HavHavHav” şarkısına gönderme yaparak şöyle konuştu:

“İnşallah hoşunuza gider bu şarkı. Biraz 90’lar, 2000’ler tadı var. Aslında ben ‘HavHavHav’dan sonra bir ara ‘miyav miyav’ diye şarkı yapsam mı diye düşündüm. Sonra içime sinmedi. Dedim ‘Sen Mustafa Sandal’sın oğlum.’ Üürü üürü. Olmaz, sen özünden vazgeçme’ dedim.”

PREMIUM ÜYELİĞİ YOKSA VEREYİM

Geçen akşam Kıbrıs’taki Chamada Club’da sahneye çıkan Lvbel C5’e konser öncesi Mustafa Sandal’ın bu açıklaması hakkında ne düşündüğü soruldu. Şarkıcı, Sandal’a Spotify’dan en çok dinlenenler listesine bakmasını önerdi:

Haberin Devamı

“İstediğini yapsın, onun bir efekt yakalaması çok zor. Büyüklerimiz konuşuyor, biz saygılı olalım, bir şey demeyelim. Sıkıntı yok. Açsın Spotify’ı, vardır mutlaka, premium üyeyse oradan bakabilir. Bende beş-altı tane üyelik var, yoksa verebilirim ona. Aylık dinleyici rakamlarını kontrol edebilir oradan.” Lvbel C5, “Mustafa Sandal’a şarkı verir misin?” sorusu üzerine de “Yok, şarkı vermem ben. O zaten kafaya koymuş, ‘üürü müürü’ bir şeyler yapacak galiba” diyerek güldü.

Sataşanlardan değil yüreğe dokunanlardan ol

Mustafa Sandal, Lvbel C5’e sosyal medyada paylaştığı bir mesajla yanıt verdi: “Sevgili kardeşim; sağ olsunlar halkımız 31 sene önce bana sınırsız premium üyeliği verdi, tasalanma. Bizim zamanımızda tıklama botları falan yoktu. Biz yüreklere dokunmuşuz ki, çok şükür bugünlere gelmişiz. Tıklansın diye ‘havhav’, ‘miyav’ yerine, kendi tarzımla ‘Aşkına Destan’ı yaptım dedim sahnede. Dönemin mizacına eleştiriydi. Esprim seni kırdıysa Mustafa Abi’nin kusuruna bakma. Genç bir kardeşimi üzmek istemem. Sataşanlardan değil, kalıcı ve yüreklere dokunanlardan olmanı temenni ederim. Söylediklerine de kırılmadım, hatta güldüm. Müzik yolculuğunda sonsuz başarılar dilerim.”

Haberin Devamı

ONLAR DA DAHİL OLDU

Polemiğe İrem Derici ile Aydilge de katıldı. Derici, Lvbel C5’e destek çıktı: “Önce biz laf atıyoruz, ki ben de bunu yaptım. Adam cevap veriyor. Sonra sanki o başlatmış gibi coşuyoruz.”

Aydilge ise rap’çiye tepki gösterdi: “Sürekli ‘Arabam var, kadınlarım var’ diyen birinin, ‘Onun arabası var, maalesef ruhu yok’ diyen birini anlamasını beklemek saçma olurdu zaten. Bizler sahip olduklarımız değiliz. Onlar bizden alındığında geriye kalanız.”