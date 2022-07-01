Müslüm Baba için bir aradalar

Haberin Devamı

Hazırlıkları 1 yıldır süren “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesi, 20 Temmuz akşamı seyirciyle buluşacak. Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş’ın sahneye çıkacağı gecede Müslüm Gürses’in müzikal yolculuğu şarkılarıyla anlatılacak.

Erkan Kolçak Köstendil’in aynı zamanda “anlatıcı” olarak gecenin sunumunu da yapacağı projede, sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki 30 kişilik senfonik orkestrası eşlik edecek.

HER ŞARKININ BİR HİKÂYESİ VAR

Projede yer alan Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş önceki gün provada bir araya geldi. Zeynep Avcı’nın katılmadığı prova öncesi ekip soruları yanıtladı. Köstendil, “Müslüm Gürses, yolculuğu ve hikâyesi devam eden biri” dedi.

Haberin Devamı

Sözeri de duygularını şöyle ifade etti: “Kaç kişinin benim gibi Müslüm Gürses dinleyerek şarkı söylemeye başladığını merak ediyorum. Seçtiğim her şarkının bir hikâyesi var, onları da sahnede anlatacağım.”