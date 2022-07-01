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Müslüm Baba için bir aradalar

#Müslüm Gürses#Erkan Kolçak Köstendil#Sitare Akbaş
Müslüm Baba için bir aradalar
Sayit DURMAZ

Müslüm Gürses, 20 Temmuz’da Maximum Uniq Açıkhava’da düzenlenecek konserle anılıyor. “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesinde yer alan Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş önceki gün provada bir araya geldi.

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Hazırlıkları 1 yıldır süren “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” projesi, 20 Temmuz akşamı seyirciyle buluşacak. Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş’ın sahneye çıkacağı gecede Müslüm Gürses’in müzikal yolculuğu şarkılarıyla anlatılacak.

Erkan Kolçak Köstendil’in aynı zamanda “anlatıcı” olarak gecenin sunumunu da yapacağı projede, sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki 30 kişilik senfonik orkestrası eşlik edecek.

Müslüm Baba için bir aradalar

HER ŞARKININ BİR HİKÂYESİ VAR

Projede yer alan Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş önceki gün provada bir araya geldi. Zeynep Avcı’nın katılmadığı prova öncesi ekip soruları yanıtladı. Köstendil, “Müslüm Gürses, yolculuğu ve hikâyesi devam eden biri” dedi.

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Sözeri de duygularını şöyle ifade etti: “Kaç kişinin benim gibi Müslüm Gürses dinleyerek şarkı söylemeye başladığını merak ediyorum. Seçtiğim her şarkının bir hikâyesi var, onları da sahnede anlatacağım.”

Müslüm Baba için bir aradalar

 

 

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#Müslüm Gürses#Erkan Kolçak Köstendil#Sitare Akbaş

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