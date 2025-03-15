Murat Yıldırım, Fransız Yıldız Eva Green ile başrolde

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İSTANBUL’DAN MARDİN’E
Başrollerini Murat Yıldırım ile Fransız oyuncu Eva Green’in üstlendiği “Ağaçlar” filminin çekimlerine geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’da başlanmış, Mardin’de devam edilmişti. İngilizce çekilen ve büyük bölümü tamamlanan filmden ilk kareler yayınlandı.
ORTAK YAPIMCI MARTIN SCORSESE
Yönetmen koltuğunda İranlı sinemacı Bahman Ghobadi’nin oturduğu “Ağaçlar”ın ortak yapımcısının dünya sinemasının efsane yönetmenlerinden Martin Scorsese olması, filme olan merakı artırdı. Mevsim geçişleri nedeniyle çekimleri sarkan filmin 1 haftalık çalışmayla tamamlanması planlanıyor.