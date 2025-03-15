×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Murat Yıldırım, Fransız Yıldız Eva Green ile başrolde

Güncelleme Tarihi:

#Murat Yıldırım#Eva Green#Ağaçlar
Murat Yıldırım, Fransız Yıldız Eva Green ile başrolde
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 08:01

Murat Yıldırım’ın başrolü Fransız aktris Eva Green’le üstlendiği “Ağaçlar” filminden ilk kareler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İSTANBUL’DAN MARDİN’E

Başrollerini Murat Yıldırım ile Fransız oyuncu Eva Green’in üstlendiği “Ağaçlar” filminin çekimlerine geçtiğimiz aralık ayında İstanbul’da başlanmış, Mardin’de devam edilmişti. İngilizce çekilen ve büyük bölümü tamamlanan filmden ilk kareler yayınlandı.

ORTAK YAPIMCI MARTIN SCORSESE

Yönetmen koltuğunda İranlı sinemacı Bahman Ghobadi’nin oturduğu “Ağaçlar”ın ortak yapımcısının dünya sinemasının efsane yönetmenlerinden Martin Scorsese olması, filme olan merakı artırdı. Mevsim geçişleri nedeniyle çekimleri sarkan filmin 1 haftalık çalışmayla tamamlanması planlanıyor.

Murat Yıldırım, Fransız Yıldız Eva Green ile başrolde

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Yıldırım#Eva Green#Ağaçlar

BAKMADAN GEÇME!