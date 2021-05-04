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Hayat
Haber Giriş: 04.05.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti

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Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti

Sosyal medya paylaşımları ile tanınan Murat Övüç'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Murat Övüç, paylaşımında 'Canım annemi kaybettim ciğerim yanıyor' ifadesine yer verdi.

Bir süredir rahatsız olan annesinin hayatını kaybettiğini 'Canım annemi kaybettim ciğerim yanıyor' sözleriyle duyuran Murat Övüç'e pek çok ünlü isimden baş sağlığı mesajı geldi. 

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

 

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