Murat Övüç kimdir nereli?
Bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alan Murat Övüç, pek çok vatandaşın biyografisi ile araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitlenin takibinde olan Murat Övüç, özel hayatı ile ilgili verdiği bilgiler dolayısıyla yeniden gündemde yer almaya başladı. Peki, Murat Övüç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
Murat Övüç hayatı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Instagram’da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi edinen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme geliyor.
Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
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