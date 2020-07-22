Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Murat Övüç'le ilgili merak edilenler

Murat Övüç, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bazı söylemleri ile tepki çeken Murat Övüç, magazin gündeminde yer almasıyla birlikte biyografisi ile gündemde yer almaya başladı. Peki, bir dönem televizyon programı da sunan ve pek çok programa da katılan Murat Övüç kimdir? İşte, Murat Övüç hakkında bazı bilgiler

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.