Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Murat Övüç'ün biyografisi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, yaptığı açıklamalar ve paylaşımların ardından gündem oluyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. Bu gelişmenin ardından Murat Övüç hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Murat Övüç kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Murat Övüç, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte, Murat Övüç'ün biyografisi...
Murat Övüç 1968 yılında dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.
Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
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