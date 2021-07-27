Murat Güloğlu kimdir, kaç yaşında? Ebru Akel ile yeni sabah programında buluştu!

Hafta içi her sabah canlı olarak yayınlanacak 'Bu Sabah'ta Türkiye ve dünyadan haberlerin yanı sıra güncel olaylar, gerçek hayat hikâyeleri, gündem konuları ve Türkiye’nin en eğlenceli hava durumu izleyiciyle buluşuyor. Programın sunuculuğunu Murat Güloğlu ve Ebru Akel üstlenirken, Murat Güloğlu’nun kim olduğu da izleyenler tarafından merak konusu oldu. Peki, Murat Güloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler…

MURAT GÜLOĞLU KİMDİR?

Murat Güloğlu, 6 Nisan 1975, Sivas doğumludur. Haber spikeri, televizyon ve İnternet gazetecisi, televizyon programı yapımcısı olarak tanınan Güloğlu, son olarak Haber Türk'de spikerlik yapıyordu.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans derecesine sahiptir. IPI (Uluslararası Basın Derneği) Türkiye Ofisi Sertifika’sı bulunmaktadır.

Murat Güloğlu’nun medya geçmişi ise 1995 Şubat ayında başlar. Uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev almıştır. 1999 yılında üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görülmüştür.[kaynak belirtilmeli]Muhabirliğin ardından kamera önüne geçerek haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmıştır. FOX'ta Evinizin Oğlu Murat Güloğlu sloganıyla program sunuculuğu - haber spikerliği yapmış, Çalar Saat Hafta Sonu kuşağını sunmuştur. Mart 2017'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ilgili yaptığı yorumdan dolayı işinden kovulmuştur. Bununla beraber Gazete Habertürk'ün pazar röportajlarını gerçekleştirmekte ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile çalışmaktadır. Murat Güloğlu'nun "Gitmesen...Gitme Sen." isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Murat Güloğlu şimdilerde ise Show TV ekranlarında yeni yayınlanmaya başlayan ‘Bu Sabah’ programının sunuculuğunu yapıyor.

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