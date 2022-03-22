Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez kimdir, neden öldü? Otopsi raporu açıklandı!

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Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez iki yıl önce evde arkadaşı tarafından ölü bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan Bekmez kurtulamamış, hayatını kaybetmişti. Arkadaşı ifadesinde "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti" açıklamasından sonra ölümü şüpheli görülen Sema Bekmez için soruşturma başlatılmıştı. Beklenen Adli Tıp Raporu geldi. Raporda Sema Bekmez'in ölüm nedeninin kalp damar yetmezliği olduğu belirtildi.

SEMA BEKMEZ KİMDİR?

Sema Bekmez ünlü isim Murat Göğebakan’ın eski eşidir. Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.

Murat Göğebakan 2009 yılında kansere yakalanmış, bir süre sonra da eşinden boşanmıştı. İkilinin boşanmasının nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.Murat Göğebakan, “Kanseri yendim, ihanete yenildim” demişti