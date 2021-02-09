Murat Evler kimdir nereli kaç yaşında?

Murat Evler, 39 yaşında ve spor faaliyetleri ile yakından ilgili birisidir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Murat Evler, 2017 yılından bu yana İpek Tanrıyar ile birliktelik yaşıyor.

İpek Tanrıyar ise;

1980 yılında dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında “Brindar” adlı bir filmle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra; Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri dizilerinde rol aldı. İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı. Ünlü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi.

Bebek bekleyen İpek Tanrıyar, hamilelik haberini şu sözlerle duyurmuştu: “6 haftalık hamileyim. Murat’la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara ‘Geciktim’ dedim onlar da ‘Hemen test yap’ dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim.”