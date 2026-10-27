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Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken sözler: 'Keşke yaşarken bu değeri görseydi'

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#Murat Evgin#Nev#Barış Manço
Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken sözler: Keşke yaşarken bu değeri görseydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 14:14

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden şarkıcı Nev’in ardından sosyal medyada paylaşılan taziye mesajları ve videolar gündem oldu. Müzisyen Murat Evgin ise 'Keşke bu ilgiyi yaşarken görseydi' dedi.

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“Zor”, “Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edinen 57 yaşındaki şarkıcı Nev, bir süredir yaşadığı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 21 Ekim’de yeniden entübe edilen sanatçı, tedavi gördüğü sırada çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Nev’in vefat haberini menajeri İlker Ercan duyurdu. Büyük üzüntü yaşadığını belirten Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok üzgünüm, kaybettik” ifadelerini kullandı.

Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken sözler: Keşke yaşarken bu değeri görseydi

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nev, 25 Ekim’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sanatçının vefatının ardından müzik dünyasından çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, geçmişte verdiği konserlerden görüntüler ve şarkılarından kesitler de sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

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MURAT EVGİN’DEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Müzisyen Murat Evgin de Nev’in ardından yapılan paylaşımlara dikkat çekerek sanatçının yaşarken hak ettiği ilgiyi görmesi gerektiğini ifade etti. Evgin, bu durumun kendisine Barış Manço’nun vefatından sonra eşi Lale Manço’nun söylediği sözleri hatırlattığını belirtti.

Lale Manço’nun, eşinin ardından dile getirdiği “Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi” sözünü anımsatan Murat Evgin, Nev için de benzer bir temennide bulundu.

Murat Evgin’den Nev’in ardından dikkat çeken sözler: Keşke yaşarken bu değeri görseydi

Evgin, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Nev'in vefatı bana rahmetli Barış Manço'nun vefatından sonra eşi Lale Manço'nun söylediği bir sözü hatırlattı: 'Barış bu kadar çok sevildiğini keşke görseydi.' Sosyal medyada birden her hesabın Nev ile ilgili videolar paylaştığını görüyorum. Keşke yaşarken bu değeri görseydi.”

 

 

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#Murat Evgin#Nev#Barış Manço

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