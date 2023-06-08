×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Murat Dalkılıç, Berfu Yenenler'in oyununa geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Murat Dalkılıç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 12:12

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler ortak arkadaşları olan ünlü isim Murat Dalkılıç’a telefon şakası yaptığı anları sosyal medyada paylaştı. İki ismin arasında gerçekleşen diyalog komik anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

2015 Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılarak adını duyuran 28 yaşındaki Berfu Yenenler, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu.

İki çocuk annesi Berfu Yenenler, eşiyle yaptığı gösterilerin yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç isim son olarak yakın arkadaşları Murat Dalkılıç'a yaptıkları şakayla adından söz ettirdi.

ESER'İ ELE VERMEMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİ

Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'ı arayıp "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hala da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye sordu.

Arkadaşını ele vermek istemeyen Dalkılıç da "Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor. Ben ona söylerim" diyerek karşılık verdi.

Berfu Yenenler'in "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine panikleyen Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" sözleriyle peş peşe yalanlar söyledi.

Haberin Devamı

Büyük bir şaşkınlıkla telefonu kapatan Berfu Yenenler ise "Erkekler kapatılsın" ifadelerini kullandı.

Murat Dalkılıç, Berfu Yenenlerin oyununa geldi

DALKILIÇ: YOLDA İNSANLAR YÜZÜME GÜLÜYOR

O anları 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Berfu Yenenler, "Erkek örgütlenmesi" notunu yazdı. Paylaşıma yorum yapan Dalkılıç ise "Abi yolda insanlar yüzüme yüzüme gülüyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfu Yenenler#Eser Yenenler#Murat Dalkılıç

BAKMADAN GEÇME!

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi

10 SORUDA ENDOMETRİOZİS DOSYASI | Dünyada ilk kez bilinen her endometriozis türünden doku üretildi!

#Endometriozis
Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı Tepki çeken görüntüler...

Defalarca kez kırbaçladılar: Acıdan yere yığıldı! Tepki çeken görüntüler...

#Endonezya
Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

Fenerbahçe finalde, King ve Crespo düğünde... ‘Bir sonraki transferlerinde mutlaka sicillerine işleyecektir’

#Fenerbahçe