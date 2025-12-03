×
Murat Cemcir'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama geldi...

Aralık 03, 2025 11:55

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıkarıldı. Hastaneden yapılan açıklamada oyuncunun normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki oyuncu geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 

