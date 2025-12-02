Güncelleme Tarihi:
Divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan oyuncu, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı.
Murat Cemcir'den güzel haber bugün geldi. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan ünlü oyuncu, normal odaya alındı.
Cemcir'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrendi.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.
Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.
2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2018 - Ailecek Şaşkınız
2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 - Kardeş Payı
2013 – Düğün Dernek
2012 – İşler Güçler
2012 – Behzat Ç.
2012 – Yeraltı
2011 – Üsküdar’a Giderken
2010 – Küstüm Çiçeği
2010 – Çalgı Çengi
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Ramazan Güzeldir
2008 – Gazi
2008 – Kurbanlık
2006 – Polis
2005 – Takva
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
ÖDÜLLERİ
Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)