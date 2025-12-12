×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: 72 saat çok zordu

Güncelleme Tarihi:

#Murat Cemcir#Divertiküler Kanama#Yoğun Bakım
Murat Cemcirden günler sonra ilk paylaşım: 72 saat çok zordu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 13:41

Oyuncu Murat Cemcir, 2 hata önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış; Divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan oyuncu yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alınmıştı.

Haberin Devamı

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Cemcir, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.T

'Doğum günüme yoğun bakım odasında girdim' diyen Murat Cemcir, 72 saatin çok zor geçtiğini söyledi.

"72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem)

3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum.

Merhaba 2. hayat... Başta Ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip, beni hastanede ziyaret eden; telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. TIP elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu... Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum. "

Gözden KaçmasınAğrısız gelişiyor, sinsice ilerliyor Murat Cemcir’i yoğun bakımlık eden hastalık divertikül kanamasıAğrısız gelişiyor, sinsice ilerliyor! Murat Cemcir’i yoğun bakımlık eden hastalık divertikül kanamasıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Cemcir#Divertiküler Kanama#Yoğun Bakım

BAKMADAN GEÇME!