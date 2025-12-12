Murat Cemcir'den günler sonra ilk paylaşım: 72 saat çok zordu

Haberin Devamı

Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan Cemcir, sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.T

'Doğum günüme yoğun bakım odasında girdim' diyen Murat Cemcir, 72 saatin çok zor geçtiğini söyledi.

"72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem)

3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi...Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve tüm hastane personeline teşekkür ediyorum.

Merhaba 2. hayat... Başta Ailem ve akrabalarım olmak üzere; geçmiş olsun demek için hastaneye gelip, beni hastanede ziyaret eden; telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbi bir şekilde gönlünden bana geçmiş olsun dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. TIP elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah korumuş... Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu... Evde istirahat evresine geçiyoruz. Biz diyorum refakatçilerime teşekkür ediyorum. "