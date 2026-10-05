Murat Boz'dan 9 aile için çağrı

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BİR AYDIR BEKLİYORLAR



Murat Boz, otelinin yakınında ailelerin kurduğu çadırı görünce yanlarına giderek bir süre onlarla sohbet etti. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Boz, kimlik tespitinin DNA incelemesiyle yapılacağını söyledi. Boz, hâlâ 9 kişinin bulunmayı beklediğini aktararak ailelerin en büyük endişesinin arama çalışmalarının sonlandırılması olduğunu dile getirdi.

VEDALAŞABİLMEK İSTİYORLAR



Ailelerin yalnızca kayıplarına ulaşmak değil, onlarla vedalaşmak istediğini belirten Boz, “Çünkü bu aileler için mesele sadece bir arama çalışması değil. Evladını, annesini, babasını, kardeşini bulabilmek... Vedalaşabilmek...” ifadelerini kullandı. Devam eden mahkeme sürecine de dikkat çeken şarkıcı, ailelerin adalet arayışında da yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

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30 AĞUSTOS’TA BATTI





Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere 30 Ağustos’ta yola çıkan Filo Jet, Girne Limanı’ndan kısa süre sonra su alarak battı. Gemide 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılırken, 15 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Arama çalışmalarında son olarak iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. DNA incelemelerinin ardından kimlikleri belirlenecek. Güncel durumda 9 kişi hâlâ kayıp.