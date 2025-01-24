Murat Boz yatırımlarını açıkladı

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Şarkıcı, gayrimenkule ve Bitcoin’e yatırım yaptığını açıkladı:



“İlk önce oturduğum evi aldım, 2008 senesiydi. Sonra yatırım için ev almaya başladım. Konserlerin dışında pasif gelirim var. Ben sadece Bitcoin’ciyim. Herhangi bir altcoin’e yatırım yapmıyorum. Para dediğin şey nedir aslında, TL nedir, Euro nedir, onu anlamaya başladıkça zaten otomatikman Bitcoin’e yöneliyorsun.”

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Esra Dermancıoğlu: Türkiye’yi seviyorum Fransa çok pahalı





Esra Dermancıoğlu geçen gün Etiler’deki Beca adlı mekândaydı. Fransa’ya yerleştiği haberlerine açıklık getiren oyuncu, “Gidip geliyorum. Burada çalışıyorum, orada ise kızımla vakit geçiriyorum” dedi.



“İstanbul’daki evinizi kapattınız mı?” sorusuna “Kapattım. Burada arkadaşlarımda kalıyorum” yanıtını veren Dermancıoğlu, Türkiye’yi çok sevdiğini belirterek “Fransa deyince ucuz zannediyorlar ama çok pahalı” diye konuştu.

Acelem var

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Ece Sükan önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde şık tarzıyla dikkat çeken ünlü stilist, gazetecilerin röportaj talebini nazik bir şekilde geri çevirdi. “Kolay gelsin, gerçekten çok acelem var. Kuaföre girmem gerekiyor” diyen Sükan, hızla kuaförüne yöneldi. Sükan özel bir yere gitmek için hazırlandığını da dile getirdi. (Deniz BOY)

Doğum günü hazırlığı

Nur Fettahoğlu, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen ünlü oyuncu, kızı Elisa’nın doğum günü organizasyonu için hazırlık yaparken görüntülendi. Fettahoğlu, alışveriş sırasında hayranlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, şimdiden büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti. Bebeklerinin rahatı için Zekeriyaköy’e taşınma kararı alan çift, hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bebeklerine Atlas ismini veren ikiliden Zeynep Tuğçe Bayat, “İsmin tüm dünyada bir karşılığı olsun istedik” diye konuştu. (Behlül AYDIN)

Rüya gibi gün batımı

Eşi Wanda Nara ile olaylı boşanma davası süren Mauro Icardi, Arjantinli yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını gözler önünde yaşamaya devam ediyor.

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Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Galatasaray’ın yıldız ismi, sevgilisi China Suarez ile evinin bahçesinde verdiği romantik pozları “Rüya gibi gün batımı” notuyla Instagram hesabında paylaştı.

'Küs değiliz'

Semiramis Pekkan önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Pekkan, geçtiğimiz aylarda bir kozmetik markasının reklamında Nebahat Çehre ile oynamıştı. Reklam kampanyası için Ajda Pekkan’a teklif gittiği ama rolü Nebahat Çehre’nin kaptığı için, Semiramis Pekkan ile Nebahat Çehre’nin küs olduğu iddia edilmişti. Pekkan, bu iddiaların sorulması üzerine konuya açıklık getirdi ve “Öyle bir şeyden haberim yok. Küs değiliz” dedi. ◊ Behlül AYDIN