Murat Boz: İnanılmaz bir baba olurum

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Sanatçı, bekar kalmak için çabalamadığını belirtti ve ekledi: “Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Ama artık ilişkilere tahammülüm yok. Birisi benden bir şey beklemesin. Hemen ilk buluşmada yaşanılan şeyin adını koymaya çalışıyorlar. Biraz yalnız kalmak istedim. Çünkü yalnızlıktan korkmuşum. Yıldırım aşkı diye bir şey yok. Annem ve babam ‘Çocuk yap’ diyor. Ben çocuk çok istiyorum. İnanılmaz bir baba olurum. Kız çocuğum olsun, onu havalara uçururum.”

Sanatçı, abisi Ali Boz’un neden menajerliğini üstlendiğine dair soruya da şu yanıtı verdi: “Sektörde çok maddi kazıklar yedim. Sonra abimle çalışmaya başladım.”