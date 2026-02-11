×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Murat Boz: Demet temizlik yapıyor, canı sağ olsun

Güncelleme Tarihi:

#Murat Boz#Demet Akalın#Blok3
Murat Boz: Demet temizlik yapıyor, canı sağ olsun
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:42

Murat Boz, rap’çilerle ilgili açıklamasının ardından Demet Akalın’ın Instagram’da kendisini takipten çıkması hakkında konuştu: “Canı sağ olsun, bildiği bir şey vardır. Ben takibe devam ediyorum.”

Haberin Devamı

‘EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM’ DEMİŞTİ

Müzik listelerinde manipülasyon yapıldığını iddia eden Demet Akalın, Spotify 2025 birincisi Blok3’le polemik yaşamış, Murat Boz “Onları gömmek değil, el üstünde tutmak lazım” diyerek genç rap’çilere destek vermişti.

Murat Boz: Demet temizlik yapıyor, canı sağ olsun


Demet Akalın bu açıklamanın ardından Instagram hesabında Murat Boz’u takip etmeyi bıraktı. Önceki akşam Altın Lider Ödülleri Töreni’nde görüntülenen Murat Boz, konuyla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

DEMET BİR ŞEY DİYORSA DOĞRUDUR

 “Demom beni takipten çıkmış. Şaşırdım, anlamadım da yani. Belki temizlik yapıyordur. Bana Spotify’la ilgili bir soru soruldu, ben de cevap verdim. Demet’le ilgisi yoktu. Ben Demet’i severim. Sonradan öğrendim, kavgalar varmış. Konudan haberim yok.”

Haberin Devamı

CANI SAĞ OLSUN

“Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Ben çıkmadım ama, devam ediyorum takibe. Demet bir şey diyorsa doğrudur. Takipten çıktıysa bildiği bir şey vardır. İki tarafa da olan saygım ve sevgim başka. Kimseye bir kırgınlığım ve kızgınlığım yok.” 

Murat Boz: Demet temizlik yapıyor, canı sağ olsun

Murat Boz, Altın Lider Ödülleri gecesinin organizasyonunu yapan Seda Mızraklı ile...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Boz#Demet Akalın#Blok3

BAKMADAN GEÇME!