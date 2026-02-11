Murat Boz: Demet temizlik yapıyor, canı sağ olsun

Güncelleme Tarihi:
‘EL ÜSTÜNDE TUTMAK LAZIM’ DEMİŞTİ
Müzik listelerinde manipülasyon yapıldığını iddia eden Demet Akalın, Spotify 2025 birincisi Blok3’le polemik yaşamış, Murat Boz “Onları gömmek değil, el üstünde tutmak lazım” diyerek genç rap’çilere destek vermişti.
DEMET BİR ŞEY DİYORSA DOĞRUDUR
“Demom beni takipten çıkmış. Şaşırdım, anlamadım da yani. Belki temizlik yapıyordur. Bana Spotify’la ilgili bir soru soruldu, ben de cevap verdim. Demet’le ilgisi yoktu. Ben Demet’i severim. Sonradan öğrendim, kavgalar varmış. Konudan haberim yok.”
CANI SAĞ OLSUN
“Canı sağ olsun, yapacak bir şey yok. Ben çıkmadım ama, devam ediyorum takibe. Demet bir şey diyorsa doğrudur. Takipten çıktıysa bildiği bir şey vardır. İki tarafa da olan saygım ve sevgim başka. Kimseye bir kırgınlığım ve kızgınlığım yok.”