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Murat Boz: Beni annem keşfetti

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#Murat Boz#Harbiye#İbrahim Büyükak
Murat Boz: Beni annem keşfetti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 08:34

Murat Boz önceki akşam Harbiye’de sevenleri ile buluştu. Sanatçı kendisini en önden izleyen annesine “Beni sen keşfettin” dedikten sonra elini öptü.

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Murat Boz önceki akşam Jolly Joker’in organizasyonunu üstlendiği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı ve ekledi: “Evliliğe karşı değilim ama bu iş istemekle olmuyor. Birlikte ömür geçireceğiniz insanı bulmak mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum.”

Murat Boz: Beni annem keşfetti


Müzikal yolculuğuna başlamasının annesi Ayşe Nedret Boz sayesinde olduğunu açıklayan Boz, sahneden inerek performansını en ön sırada izleyen annesinin elini öptü ve kendisine sarıldı: “Annemin beni Kayahan’ın ‘Yemin Ettim’ şarkısıyla keşfetti. Bu şarkı senin için anneciğim.” 

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Murat Boz: Beni annem keşfetti

Herkesin önüne geçeceğiz

Konseri eşi Nurden Beşen ile izleyen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya’nın Edis’in kulisinde dans ettiği görüntüleri diline doladı: “Ailecek aramızda çalıştık. Herkesin önüne geçmek, havamızı yapmak istiyoruz. Burada dans, kuliste dansçılarla dans…”

Murat Boz: Beni annem keşfetti

Anneliğim Can’la arşa çıktı

Ezgi Mola, annelik sonrası hayatında değişenleri şöyle anlattı: “Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile arşa çıktı. Hiçbir tarafı zor değil.”

Murat Boz: Beni annem keşfetti

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#Murat Boz#Harbiye#İbrahim Büyükak

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