Murat Boz: Beni annem keşfetti

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Murat Boz önceki akşam Jolly Joker’in organizasyonunu üstlendiği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, sırf çocuk yapmak için kimseyle evlenmek istemediğini açıkladı ve ekledi: “Evliliğe karşı değilim ama bu iş istemekle olmuyor. Birlikte ömür geçireceğiniz insanı bulmak mesele. Onu bulamadığım sürece evlenmeyi düşünmüyorum.”

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Müzikal yolculuğuna başlamasının annesi Ayşe Nedret Boz sayesinde olduğunu açıklayan Boz, sahneden inerek performansını en ön sırada izleyen annesinin elini öptü ve kendisine sarıldı: “Annemin beni Kayahan’ın ‘Yemin Ettim’ şarkısıyla keşfetti. Bu şarkı senin için anneciğim.”

Herkesin önüne geçeceğiz



Konseri eşi Nurden Beşen ile izleyen İbrahim Büyükak, geçtiğimiz günlerde Hazal Kaya’nın Edis’in kulisinde dans ettiği görüntüleri diline doladı: “Ailecek aramızda çalıştık. Herkesin önüne geçmek, havamızı yapmak istiyoruz. Burada dans, kuliste dansçılarla dans…”

Anneliğim Can’la arşa çıktı



Ezgi Mola, annelik sonrası hayatında değişenleri şöyle anlattı: “Ben zaten anneliği yıllardır yaşıyordum ama Can ile arşa çıktı. Hiçbir tarafı zor değil.”