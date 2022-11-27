Murat Boz Amsterdam’da saç ektirdi... Protez saç mı kullanıyordu?

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Dünyaca ünlü yıldızlar saç ekimi için Türkiye’yi tercih ederken ünlü popçu, bu işlemi yurtdışında yaptırdı. 42 yaşındaki Boz, Amsterdam’da bulunan özel klinikte saç ektirdikten sonraki fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla yayınladı: “Klinik ekibine ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim.” Hayranları, sanatçının henüz uzamayan kısa saçlı halini çok beğendiklerini söyledi.



Murat Boz, saç ekimi sonrası fotoğrafını paylaştı.

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Murat Boz ’un daha önce protez saç kullandığı iddia edildi.

Oğuzhan Koç: Bir dönem kafamda halıyla gezdim!



Müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç yaşadığı saç dökülme sorununu böyle anlatmıştı:

Hiç estetiğim yok. Sadece çok ciddi bir saç dökülme problemim vardı onunla ilgili çok güzel hamleler yaptım. Aktif olarak gittiğim bir yer var. Ciddi anlamda dökülen saçın durdurulduğu, hatta ölmediyse çıktığı bir sistem… Saç ektirdiğimi düşünen çok insan var.

NEDEN PROTEZ SAÇ TAKTI

Yol Arkadaşım 2’de yönetmenimiz bizi karşıdan çektiği için saçlar da o zaman seyrek, hep arka taraf görünüyordu. ‘Gel protezle oyna, hem saçların yıpranmaz’ dedi. Ben de kabul ettim. Onu kafama bir yapıştırdım zulüm resmen. Üç günde bir çıkar, tak bir dünya iş…Tabii ki bir insanın o kadar saçı olamaz, kafamda halıyla gezdim. (gülüyor) Kafanı bile kaşıyamıyorsun, sadece sallıyorsun geçsin diye.

Film çekimleri bitti, konser vermeye başladım. Mecbur taktım çünkü protez saç takıyorsan kendi saçlarını kazıyorsun öyle de dışarı çıkamazdım 5-6 ay öyle gezmek zorunda kaldım.

Protezi çıkarmak için1 - 2 ay hiçbir iş yapmadım. Evde saçlarımın uzamasını bekledim. Bu süreçte de saç bakım sistemlerine girdim. Onlar da iyi geldi şu an bayağı iyi saçlarım.