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Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında? Murat Başaran şarkıları ve albümleri

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Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında Murat Başaran şarkıları ve albümleri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 14:43

Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında sorusu, ünlü isim hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Azıcık Ucundan, Hadi Sende Kudur, Sana Ölürüm şarkıları ile öne çeken Murat Başaran, Türk müziğine damga vurmuştur. Peki, Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Murat Başaran, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Şarkıları ile tanınan Murat Başaran, katıldığı yarışmada dikkatleri üzerine toplamış ve ardından çıkardığı albümlerle beğeni toplamıştır. Peki, Murat Başaran kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Murat Başaran şarkıları hakkında detaylı bilgiler

Murat Başaran kimdir?

Murat Başaran 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. olarak dikkat çekti. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkarmıştır. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde başta Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu olmak üzere diğer sanatçılara verdiği besteler ve Gülben Ergen'e yazdığı şarkıya da dikkat çekmiştir.

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Murat Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle müzik kariyerindeki en başarılı dönemlerini yaşamış ve çıkışını devam ettirmeyi başarmıştır. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları müzik listelerinde zirveye oturmuştur. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer almıştır.

Murat Başaran şarkıları

  • Azıcık Ucundan (1999)
  • Hadi Sende Kudur (2002)
  • Sana Ölürüm (2005)
  • Canın Sağolsun (2008)
  • İşte O Sensin (2013)
  • "Yana Yana" (feat. Yıldız Tilbe) (2019)

Video klipleri

  • Azıcık Ucundan
  • Dert Değil
  • Başı Belalı Yar
  • Ya Ya Ya
  • Yok Canımın İçi
  • Seni Üzerler
  • Bir Öpücük Kesmez
  • Yetti Gari
  • Nankör
  • Sana Ölürüm
  • Değer Bilmezlere
  • Sarmaş Dolaş
  • Canın Sağolsun
  • Kader Bu
  • Sanadır Yar
  • Yıkılsın Meyhaneler
  • Vicdansız
  • Kara kilit
  • Mağrur
  • Alev Alev
  • İşte O Sensin
  • Gülümse Anne
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