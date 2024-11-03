Murat Balcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Polis Akademisi Başkanlığına atanan Murat Balcı'nın biyografi bilgileri

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Prof. Dr. Murat Balcı, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Polis Akademisi Başkanlığı görevine atandı. Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında uzman olan Balcı, akademik kariyeri boyunca çeşitli üniversitelerde görev yapmış ve çok sayıda bilimsel esere imza atmıştır. Peki, Murat Balcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

MURAT BALCI KİMDİR?

1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Prof. Dr. Murat Balcı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını yine Marmara Üniversitesi'nde "Devlet Hesabına Yapılan Alım Satıma Fesat Karıştırma Suçu" konulu teziyle tamamlamış, doktora eğitimini ise "Türk Ceza Kanunu’nda Uyuşturucu Madde Ticareti Suçları" başlıklı tezi ile 2009 yılında bitirmiştir. Ceza hukuku alanında uzmanlaşan Balcı, uzun yıllardır hukuk fakültelerinde öğretim üyeliği yapmaktadır.

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MURAT BALCI KARİYERİ

Murat Balcı, akademik kariyerine Doğuş Üniversitesi'nde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak başlamış, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev almıştır. 2014 yılında doçent unvanını, 2019 yılında ise profesör unvanını almıştır. Akademik çalışmalarında özellikle ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku alanlarına odaklanan Balcı, çeşitli makaleler, bildiriler ve kitaplar yayımlamıştır. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nda da başkanlık yapmıştır.