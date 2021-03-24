Murat Akdoğan kimdir? Hande Erçel ilişkisi ile gündemde

Hande Erçel ile adı anılan Murat Can Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat’ın bağlı olduğu MYC Partners’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan’ın oğludur. 1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamıdır.







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