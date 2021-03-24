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Murat Akdoğan kimdir? Hande Erçel ilişkisi ile gündemde
Murat Can Akdoğan, adının Hande Erçel ile anılmasıyla birlikte araştırılan isim olmaya başladı. İş adamı Murat Akdoğan'ın oğlu olan Murat Can Akdoğan, daha önce de ilişkileri ile gündeme gelmişti. Peki, Murat Can Akdoğan kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Hande Erçel ile adı anılan Murat Can Akdoğan, Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat’ın bağlı olduğu MYC Partners’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan’ın oğludur. 1985 yılında doğan Murat Akdoğan 36 yaşında genç bir iş adamıdır.