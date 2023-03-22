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Mükemmellik Ödülü Ferzan Öpetek'e

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#Ferzan Özpetek#İtalya-Amerika Film Ve Sanat Festivali#Mükemmellik Ödülü
Mükemmellik Ödülü Ferzan Öpeteke
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:56

YAŞAMINI İtalya’da sürdüren yönetmen Ferzan Özpetek, bu yıl 18’incisi düzenlenen İtalya-Amerika Film ve Sanat Festivali’nde “Mükemmellik Ödülü”nü aldı.

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 Los Angeles’ta gerçekleşen festivalde oyuncu Frank Grillo da aynı ödüle layık görüldü. Ferzan Özpetek önceki akşam Hollywood TLC Chinese Theatre’daki törene katıldı.

Yönetmene ödül şu sözlerle takdim edildi:

“Ferzan Özpetek çağdaş sinemanın en önemli yazar ve yönetmenlerinden. Filmleriyle geniş kitlelere ulaşan Ferzan Özpetek, Hollywood seyircisinin de yakından takip ettiği mükemmel bir yönetmen.”

Ödül gecesinde Özpetek’in son filmi “La Dea Fortuna”nın gösterimi yapıldı. The New York Times gazetesinden Glenn Kenny’nin “ilgi çekici ve bazen yürek burkan bir hikâye” olarak tanımladığı film, dakikalarca alkışlandı.

Festival kapsamında, “İtalyan Ustalar: Ferzan Özpetek” adlı özel bir sergiye de yer verildi. ‘Cahil Periler’den ‘Karşı Pencere’ye, ‘Serseri Mayınlar’dan ‘Şans Tanrıçası’na usta yönetmenin kariyerinin en ünlü filmlerinden bir seçki sunuldu.

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#Ferzan Özpetek#İtalya-Amerika Film Ve Sanat Festivali#Mükemmellik Ödülü

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