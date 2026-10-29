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Müjde Ar'dan eski dostuna destek: Jülide psikolojik saldırı altında

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#Müjde Ar#Kadir İnanır#Jülide Kural
Müjde Ardan eski dostuna destek: Jülide psikolojik saldırı altında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

Müjde Ar, Kadir İnanır’ın vefatının ardından Jülide Kural’ın miras tartışması üzerinden psikolojik saldırıya maruz kaldığını savundu. yuncu, “Jülide Kural bütün kadınlara emanettir” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

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USTA sanatçı Müjde Ar, Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve Levent İnanır arasında yaşanan miras tartışmasında Kural’a destek verdi. Kural’ın maruz kaldığı iddia ve haberleri “ağır psikolojik saldırı” olarak nitelendiren Ar, “Jülide Kural korkunç bir şekilde kadına şiddet sarmalının içine düşürüldü. Kadınlar olarak onun daha fazla incinmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Yaklaşık 50 yıllık dostluğu bulunan Kadir İnanır’ın vefatının ardından sessiz kalmak istemediğini belirten Ar, “Öncelikle Kadir İnanır’ın manevi hatırasına duyduğum saygı, ardından bir kadın ve sanatçı olarak sessiz kalmanın vicdanımı yaralayacağı düşüncesiyle Jülide Kural’ın yanında olduğumu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, Kadir İnanır ile Jülide Kural’ın ilişkisini yakından bildiğini vurguladı:

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“Sevgilerine, güvenlerine ve birbirlerine bağlılıklarına bizzat tanıklık ettiğim 20 yılı aşkın hayat arkadaşlığının, Levent İnanır’ın şahsi hırsları üzerinden tartışmaya açılması kabul edilebilir bir husus değildir.”

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BÜTÜN KADINLARA EMANETTİR

Levent İnanır’ın, Kadir İnanır’ın yeğeni olmanın sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirten Müjde Ar, “Mevcut durumdan duyduğu memnuniyetsizliği dayısının hatırasının önüne koymasının, Kadir İnanır’ın manevi mirasına karşı ağır bir saygısızlık olduğu düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Jülide Kural, bütün kadınlara emanettir.”

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#Müjde Ar#Kadir İnanır#Jülide Kural

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