Müjde Ar telif davasını kazandı

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Bunun üzerine Ar, Lav Film’e ‘telif haklarının ihlalinin tespiti’ davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı.
Müjde Ar’ı haklı bulan mahkeme, Lav Film’in telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Lav Film’in haksız kullanımlarının tespitine karar verdi.
Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, “Bu karar, emekleriyle sinemaya hayat veren sanatçıların eserler üzerindeki haklarının korunması bakımından kıymetli bir hukuki kazanımdır” dedi.