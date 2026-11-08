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Müjde Ar telif davasını kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Müge Ar#Lav Film#Telif Hakları
Müjde Ar telif davasını kazandı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:04

Müjde Ar, başrolünü üstlendiği birçok filmin izinsiz şekilde Lav Film tarafından kullanıldığını tespit etti.

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Bunun üzerine Ar, Lav Film’e ‘telif haklarının ihlalinin tespiti’ davası açtı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 2 yıldır görülen davada karar açıklandı.

Müjde Ar’ı haklı bulan mahkeme, Lav Film’in telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, Lav Film’in haksız kullanımlarının tespitine karar verdi.

Müjde Ar telif davasını kazandı

Ar’ın avukatı Bişar Abdi Alınak, “Bu karar, emekleriyle sinemaya hayat veren sanatçıların eserler üzerindeki haklarının korunması bakımından kıymetli bir hukuki kazanımdır” dedi.

 

 

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#Müge Ar#Lav Film#Telif Hakları

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