Müjde Ar çok sinirlendi: Sizi kovduracağım

O OLAYI YARGIYA TAŞIDI

Türk sinemasının usta ismi Müjde Ar geçen mayıs ayında Etiler Akmerkez’de görüntülenmiş, soru sormak isteyen magazin muhabirlerinin üzerine yürüyerek “Üstüme niye çullanıyorsunuz?” diye tepki göstermiş, ardından “Dört adam üstüme doğru gelince korktum” açıklamasını yapmıştı.

O görüntülerini “gazetecilere saldırdığı” şeklinde haber yapanlara dava açtığını açıklayan Müjde Ar, önceki gün aynı adreste objektife yansıdı. Dekorasyon ürünleri satan bir mağazayı dolaşan sanatçı, çıkışta fotoğraflarını çeken basın mensuplarına yine tepki gösterdi.

10 ERKEK ETRAFIMI SARMAYIN

Müjde Ar, “Ben çekilmek istemiyorum. 10 erkek böyle etrafımı sarmayın. Şimdi Akmerkez’in sahibini arayacağım” diyerek telefonunu çıkardı: “Geçen seferki olayda buranın sahibi ‘Bir daha seni çeken gazetecileri kovacağım’ diye söz verdi. Şimdi onu arayıp sizi şikâyet edeceğim!”

Cep telefonuyla yaptığı aramalara cevap alamayan ünlü oyuncu, muhabirlere “Böyle şeylere alışkın değilim ben. Bir daha beni çekmenizi istemiyorum. Sizin yüzünüzden alışveriş yapamıyorum, rahatsız oluyorum” diyerek uzaklaştı.