Müjdat Gezen: Bülent'i öyle bir çırpıda harcamam

Haberin Devamı

YALAN SÖYLEMEZ NE DİYORSA DOĞRUDUR

“Gırgıriye” müzikalinin yaratıcısı Müjdat Gezen, prömiyer gecesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sahne öncesi soruları yanıtlayan sanatçı, “Bülent Ersoy, Gırgıriye’den neden ayrıldı” sorusu üzerine şöyle konuştu:



“Bugün iki gazetede okudum. Bülent ‘Müjdat’a bir başka proje için bana izin ver dedim’ demiş. Ben de ‘Peki’ demişim. Ne diyorsa doğrudur. Bülent bu konuda yalan söylemez.”

BENDEN NİYE AF DİLESİN?



Müjdat Gezen, “Bülent Hanım sizden af diledi mi” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Niye af dilesin? Güzel bir şey. Onun için bir süper prodüksiyon düşünülüyor yapımcılar tarafından. O da güzel bir haber. Bülent öyle bir çırpıda hemen harcanacak biri değil. Ben de zaten öyle bir şey yapmam. Herkesin haberi olsun.”

Haberin Devamı

Bülent Ersoy, müzikalden çıkarıldığı iddiası üzerine “Yeni şarkı çalışmalarım ve konserlerim nedeniyle çok yoğunum. Müjdat’a ‘Beni azat et’ dedim, o da anlayışla karşıladı” açıklamasını yapmıştı. Ardından sanatçının “Diva” adında bir müzikal projesi hazırlayacağı duyuruldu.