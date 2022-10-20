Muhteşem İkili tiyatro sahnesinde

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SİNEMADAN SONRA İLK KEZ

Tiyatro Ak’la Kara, Ediz Hun ve Selma Güneri’yi yıllar sonra aynı projede buluşturuyor. Geçmişte çok sayıda filmde beraber rol alan iki usta isim, “Muhteşem İkili” oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya gelecek.



İlk oyunlar, 28 ve 29 Ekim’de tiyatronun Kadıköy sahnesinde seyirciyle buluşacak.





Atilla Şendil’in yönettiği, Savaş Özdural, Ilgın Angın ve Fatih Özacun’un da rol aldığı “Muhteşem İkili”nin konusu şöyle:

‘ENGİN’ VE ‘MELTEM’ ROLLERİNDE

Engin ve Meltem eski Yeşilçam oyuncularıdır. İş hayatlarındaki birlikteliklerini nikâh masasına taşıyan çiftin evliliği bir süre sonra sona ermiştir. Artık birbirlerinin isimlerine bile tahammül edemez haldedirler.



İkisiyle ayrı ayrı görüşmeyi sürdüren Engin’in yeğeni Savaş’a, çalıştığı TV kanalından eski meşhur oyuncuları buluşturacak bir program hazırlama görevi verilir. Savaş acaba Engin ve Meltem’i bir araya getirebilecek midir?

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