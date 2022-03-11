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Muhsin Bey ve Ali Nazik buluştu

#Şener Şen#Uğur Yücel#Muhsin Bey
Muhsin Bey ve Ali Nazik buluştu

USTA oyuncu Şener Şen önceki akşam Uğur Yücel’i ofisinde ziyaret etti.

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Yücel, bu anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Bu deli ustayı bir yerden tanıyorum ama nereden? Muhsin Bey ve Ali Nazik böyle hâlâ. Geçip gidiyoruz işte.”

İki usta sanatçının buluşma fotoğrafları hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı. Şener Şen ve Uğur Yücel, Yavuz Turgul’un yönettiği 1987 yapımı “Muhsin Bey” filminde başrolü paylaşmıştı. Şener Şen Muhsin Bey’i, Uğur Yücel’se Ali Nazik karakterini canlandırmıştı. Film, birçok sinema otoritesi tarafından Türk sinema tarihinin en başarılı yapımlarından biri olarak gösterilmişti.

Muhsin Bey ve Ali Nazik buluştu

İkili Yavuz Turgul’un yönettiği 1987 yapımı “Muhsin Bey” filminde başrolü paylaşmıştı

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#Şener Şen#Uğur Yücel#Muhsin Bey

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