Muhammet Aydın eşi Tuğçe Tayfur'un sahneye çıkmasını yasakladı!

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur geçtiğimiz ay üçüncü kez nikah masasına oturdu.

Nişanlısı Burak Kalfa ile sıkıntılı günler geçiren Tayfur aradığı aşkı Muhammet Aydın'da buldu. Sade bir törenle dünyaevine giren çift sosyal medyadan merak edilen soruları cevapladı.

Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. Tayfur'a eşi Muhammet Aydın da eşlik etti.

Yeni klip öncesi saç rengini değiştirmeyi düşünen Tuğçe Tayfur'a eşinden izin çıkmadı. Tayfur da saç rengini değiştirip değiştirmeme konusunda takipçilerinden yardım istedi.

Saç rengi konusunda anlaşamayan çiftin o anları sosyal medyada gündem oldu.

Muhammet Aydın'ın eşine 'Saç rengini değiştirirsen klip konusunu düşünmem gerekir. Biliyorsun şarkı tekrar çıkaracaksın ama sahne yok' sözleri dikkat çekti.

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KIZININ NİKAHINA KATILMADILAR

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un Sivas'ta gerçekleşen nikahına katılmamaları gündeme gelmişti. Tuğçe Tayfur, anne ve babasının bu evliliğe sıcak bakmadığı iddialarına "Anne ve babamın rızası vardı" diyerek cevap vermişti.

EVLİLİK SAHTE Mİ?

Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın'ın evliliklerinin sahte olduğu iddia edilmiş Tayfur, şu cevabı vermişti:

"Kendini bilmez fake hesaplar evliliğimizin sahte olduğunu yazıyomuş bazı Magazin profillerine... Ben çok kötü günler geçirdim, evet... Bu günleri tek başıma atlatmak için de elimden geleni yaptım, iş başka boyuta evrilinceye kadar. Kötü günlerime ailem şahit oldu. Manevi olarak kayboluyordum yavaş yavaş... İnandığım ne varsa gidiyodu elimden... Güçlü durmaya çalıştıkça üstüme karabasan gibi geliyodu bana yaşatılanlar... Namazlarımı bile aksatmaya başlamıştım. Derken Muhammet'im çıktı karşıma, sanki Allah 'tamam bitti sınavın' der gibi gönderdi onu bana... İkimizin de kalbine öyle masum, öyle içten sıcaklık verdi işte... Sonra tabiri caizse dağ gibi durdu yanımda, yaşatılan şeylere şahit oldukça daha da sarıldı bana ve ailemden bir parça oldu. Allah ilmek ilmek işledi bizi birbirimize."

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"ÇIPLAK RESİMLER GÖNDERDİLER"

"Muhammet için yine “FAKE” hesaplardan iftiralar atıldı, yazmadığı şeyleri yazmış gibi gösterdiler, devletin izin verdiği ruhsatlı silahı gözüktü diye mafya dediler, bazı kişilerle ortak takibi olan kadınlar Muhammet'in instagram hesabının dm kutusuna tanışma yazıları, çıplak resimleri göndererek iğrenç oyunlar kurdular. Ama Allah Muhammet'i boşuna göndermemişti bana, işinde gücünde, o da sadece yuvam olsun çoluk çocuk huzurlu sakin bi hayatım olsun, 'ahiretimize hazırlık yapabileceğim bir eşim olsun' diyen bir adam. Biz evlendik ama kuduranlar daha da kudurmaya başlamış."

"ISPARTA'DA KÖY EVİNDE EVLENDİK"

"Siz böyle yaptıkça biz daha da kenetleniyoruz halbuki... Umarım, bize yaşatmaya çalıştığınız ne varsa size döner çünkü siz insanlıktan nasibini almayan dinin arkasına saklanıp; aslında şeytana uşaklık eden varlıklarsınız. He bu arada biz ne İstanbul'da ne de Sivas'ta evlenmedik. Ispartada aile dostumuz Ümit Amca'nın köy evinde el ele tutuşarak bağlanmış kalplerimizi imzayla taçlandırdık. Düğün istemedik, düğün zaten bizim için şuan kurduğumuz bu yuva... Sabah namazlarımızda Muhammet ile ettiğimiz dualardan biri 'Allah nazarlardan hain insan görünümlü şeytanlardan uzak tutsun ailemizi'... Amin"

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