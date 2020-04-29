Muggle nedir? Harry Potter'da geçen Muggle ne demek?

Muggle, Harry Potter serisinde büyücülük yetenekleri olmayan kişilere verilen addır.

Büyücülük yeteneği olmayan ana ve babadan da büyücüler doğabilir (muggle'dan doğmalar). Bunlara en iyi örnekler Lily Potter ve Hermione Granger'dir. Bunun yanı sıra ya anne-babasından biri muggle olan ((half-blood) melez) büyücüler de vardır. Bunlara en iyi örnek Severus Snape ve Lord Voldemort'tur.

Büyü dünyasının insanları muggle'larla iç içe yaşamalarına rağmen çeşitli yollarla kendilerini soyutlamışlardır. Muggle uzaklaştırıcı büyüler ve zihin temizleyici büyüler en başta gelen yöntemleridir.

Muggle doğumlu büyücülere bazı safkan büyücüler "mudblood (bulanık)" diyerek onları aşağılamaktadırlar.